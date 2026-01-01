نشر CKAN بنقرة واحدة.
منصة بوابة بيانات مفتوحة المصدر لنشر ومشاركة واكتشاف مجموعات البيانات البحثية والحكومية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CKAN؟
CKAN هو نظام إدارة البيانات مفتوح المصدر الرائد الذي تستخدمه الحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية بالإضافة إلى المؤسسات البحثية لتشغيل بوابات البيانات العامة. يجمع بين فهرس بيانات منظم، ومخططات بيانات وصفية غنية، وواجهة خلفية للبحث بالنص الكامل، ومخزن بيانات جدولي يعرض ملفات CSV و Excel المحملة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للاستعلام.
تُبقي استضافة CKAN ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل مجموعة بيانات وهيكل تنظيمي ورمز API تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مجموعة بيانات وبدون وصول طرف ثالث إلى سجلاتك. المنصة قابلة للتوسيع بدرجة كبيرة من خلال مئات المكونات الإضافية المجتمعية التي تغطي جمع البيانات، والبيانات المكانية، وتبادل DCAT، وتسجيل الدخول الموحد، والمخططات المخصصة.
الميزات الأساسية في CKAN
فهرس غني لمجموعات البيانات
تنظيم مجموعات البيانات في مجموعات ومنظمات باستخدام مخططات بيانات وصفية مخصصة، وعلامات، وتراخيص، وسجل مراجعة كامل لكل مورد.
API مخزن البيانات القابل للاستعلام
يتم دفع ملفات CSV و Excel التي تم تحميلها إلى مخزن بيانات مدعوم بـ PostgreSQL والذي يوفر إمكانيات التصفية والفرز واستعلامات SQL عبر REST.
بحث مدعوم بـ Solr
فهرس Solr مخصص يوفر بحثًا سريعًا متعدد الأوجه عبر العناوين والأوصاف والعلامات والحقول المخصصة، حتى على البوابات التي تحتوي على ملايين السجلات.
جامعات البيانات و DCAT
سحب البيانات الوصفية من نقاط نهاية CKAN و CSW و DCAT الأخرى لتوحيد مجموعات البيانات عبر المؤسسات دون إعادة إدخال يدوي.
صلاحيات دقيقة
أدوار قائمة على المؤسسة تتيح لك التحكم في من يمكنه إنشاء مجموعات البيانات وتعديلها ونشرها، مع حالات رؤية عامة وخاصة ومسودة لكل مورد.
لماذا تشغّل CKAN على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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