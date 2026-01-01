CKAN هو نظام إدارة البيانات مفتوح المصدر الرائد الذي تستخدمه الحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية بالإضافة إلى المؤسسات البحثية لتشغيل بوابات البيانات العامة. يجمع بين فهرس بيانات منظم، ومخططات بيانات وصفية غنية، وواجهة خلفية للبحث بالنص الكامل، ومخزن بيانات جدولي يعرض ملفات CSV و Excel المحملة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST قابلة للاستعلام.

تُبقي استضافة CKAN ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) كل مجموعة بيانات وهيكل تنظيمي ورمز API تحت سيطرتك، بدون رسوم لكل مجموعة بيانات وبدون وصول طرف ثالث إلى سجلاتك. المنصة قابلة للتوسيع بدرجة كبيرة من خلال مئات المكونات الإضافية المجتمعية التي تغطي جمع البيانات، والبيانات المكانية، وتبادل DCAT، وتسجيل الدخول الموحد، والمخططات المخصصة.