نشر Moodle بنقرة واحدة.
نظام إدارة التعلم مفتوح المصدر الأكثر شعبية في العالم، موثوق به من قبل 489 مليون مستخدم للدورات التدريبية عبر الإنترنت والتقييمات والتدريب.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Moodle؟
مودل هو نظام إدارة التعلم مفتوح المصدر الأكثر شعبية في العالم، موثوق به من قبل 489 مليون مستخدم عبر أكثر من 152,000 موقع في 236 دولة. يوفر كل ما يحتاجه المعلمون وفرق التدريب: إنشاء الدورات التدريبية، الاختبارات والتقييمات، مراجعات الأقران، منتديات النقاش، إدارة الدرجات، والوصول عبر الهاتف المحمول — كل ذلك تحت منصة واحدة مستضافة ذاتيًا. مع توافق WCAG 2.1 AA لإمكانية الوصول وأكثر من 2,000 إضافة، يتكيف مودل مع أي بيئة تعليمية من مدارس K-12 إلى أقسام تدريب الشركات.
تؤدي استضافة مودل ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إلغاء رسوم الترخيص لكل مستخدم وتمنحك ملكية كاملة لمحتوى الدورة وبيانات المتعلمين. يمكنك تثبيت إضافات مخصصة، وتطبيق سمات ذات علامة تجارية، والاندماج مع أنظمة المصادقة الحالية دون قيود تفرضها موفرو أنظمة إدارة التعلم المستضافة.
الميزات الأساسية في Moodle
منشئ الدورات التدريبية
تنظيم الدورات بالسحب والإفلات مع دعم لمقاطع الفيديو وحزم سكورم والاختبارات والواجبات والأنشطة التفاعلية في محرر موحد واحد.
أدوات التقييم
تمنح الاختبارات القصيرة، وتقييمات الأقران، والتقييم القائم على نماذج التقييم، والتغذية الراجعة الآلية المدربين طرقًا مرنة لتقييم وتتبع تقدم المتعلمين.
ميزات التعاون
تسهل منتديات النقاش وغرف الدردشة والويكي وتكامل مؤتمرات الفيديو المدمج التعلم النشط والتفاعل الجماعي على أي نطاق.
التحليلات والتقارير
تقارير قابلة للتخصيص تتتبع إكمال الدورة التدريبية ودرجات الاختبارات ومقاييس التفاعل حتى يتمكن المدربون من تحديد المتعلمين الذين يواجهون صعوبات مبكرًا.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
أكثر من 2000 إضافة توسع Moodle بميزات التلعيب، وتكاملات مع جهات خارجية، وأنواع أنشطة مخصصة، وتنسيقات تقييم متخصصة.
لماذا تشغّل Moodle على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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