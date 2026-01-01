Ombi هو نظام الطلبات القياسي المستضاف ذاتيًا للأسر التي تستخدم Plex أو Emby أو Jellyfin. يسجل المستخدمون الدخول باستخدام حساب خادم الوسائط الحالي الخاص بهم ويطلبون الأفلام والبرامج التلفزيونية وألبومات الموسيقى ومحتوى 4K من خلال واجهة مستخدم ويب مصقولة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة. يتدفق كل طلب إلى قائمة انتظار موافقة قابلة للتكوين، ثم يقوم تلقائيًا بإعادة توجيه العناصر المعتمدة إلى Sonarr أو Radarr أو Lidarr أو CouchPotato للتنفيذ.

تتيح استضافة Ombi ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) لمستخدميك مسارًا نظيفًا "اطلب أولاً" إلى مكتبة الوسائط الخاصة بك وتمنحك مكانًا واحدًا للموافقة على الطلبات الواردة أو رفضها أو معالجتها دفعة واحدة — دون الكشف عن لوحات إدارة Arr الخاصة بك للأسرة.