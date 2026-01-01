نشر Ombi بنقرة واحدة.
نظام طلبات مستضاف ذاتيًا لـ Plex و Emby و Jellyfin — يطلب المستخدمون الأفلام والبرامج التلفزيونية، وأنت توافق وتلبي الطلبات تلقائيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ombi؟
Ombi هو نظام الطلبات القياسي المستضاف ذاتيًا للأسر التي تستخدم Plex أو Emby أو Jellyfin. يسجل المستخدمون الدخول باستخدام حساب خادم الوسائط الحالي الخاص بهم ويطلبون الأفلام والبرامج التلفزيونية وألبومات الموسيقى ومحتوى 4K من خلال واجهة مستخدم ويب مصقولة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة. يتدفق كل طلب إلى قائمة انتظار موافقة قابلة للتكوين، ثم يقوم تلقائيًا بإعادة توجيه العناصر المعتمدة إلى Sonarr أو Radarr أو Lidarr أو CouchPotato للتنفيذ.
تتيح استضافة Ombi ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) لمستخدميك مسارًا نظيفًا "اطلب أولاً" إلى مكتبة الوسائط الخاصة بك وتمنحك مكانًا واحدًا للموافقة على الطلبات الواردة أو رفضها أو معالجتها دفعة واحدة — دون الكشف عن لوحات إدارة Arr الخاصة بك للأسرة.
الميزات الأساسية في Ombi
تسجيل الدخول إلى Plex و Emby و Jellyfin
يسجل المستخدمون الدخول باستخدام بيانات اعتماد خادم الوسائط الموجودة لديهم، لذلك لا يوجد حساب منفصل لإدارته وتبقى الأذونات متزامنة.
أفلام، تلفزيون، موسيقى، وطلبات 4K
تتيح لك حصص كل فئة، وحدود كل مستخدم، وقواعد الموافقة تخصيص ما يمكن لكل مشاهد طلبه دون إشراف يدوي.
التلبية التلقائية عبر Arr
تتدفق الطلبات المعتمدة مباشرة إلى Sonarr و Radarr و Lidarr من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST الخاصة بها، بحيث يتم تنزيل المحتوى ومعالجته ووصوله إلى المكتبة تلقائيًا.
طلب الإشعارات
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack، والبريد الإلكتروني، وإشعارات الدفع لتطبيقات الجوال تبقي المسؤولين والمستخدمين على اطلاع دائم مع تقدم الطلبات.
واجهة المستخدم والتطبيقات المتوافقة مع الجوال
واجهة مستخدم ويب متجاوبة ومصقولة بالإضافة إلى تطبيقات مصاحبة لنظامي iOS وأندرويد تتيح لأفراد الأسرة طلب وتتبع المحتوى من أي جهاز.
لماذا تشغّل Ombi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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