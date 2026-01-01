نشر Saltcorn بتثبيت بنقرة واحدة.
منشئ تطبيقات مفتوح المصدر بدون أكواد لإنشاء تطبيقات ويب وجوال تعتمد على قواعد البيانات دون كتابة كود الواجهة الخلفية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Saltcorn؟
Saltcorn عبارة عن منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لبناء تطبيقات الويب والجوال التي تعتمد على قواعد البيانات بشكل مرئي. يمكنك تحديد الجداول، وتكوين أنواع الحقول الغنية، وتصميم التخطيطات في منشئ بالسحب والإفلات، وإرفاق الإجراءات وسير العمل، ويتولى Saltcorn الواجهة الخلفية والمصادقة وواجهة برمجة تطبيقات REST والعرض — لا يتطلب أي كود ربط.
تُبقي استضافة Saltcorn ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات العملاء والسجلات الداخلية والملفات المحملة داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من قاعدة بيانات مورد SaaS. أنت تتحكم في الاحتفاظ بالبيانات وعمليات التكامل وتثبيت المكونات الإضافية وأدوار الوصول، وتتجنب التسعير لكل مستخدم مع نمو فريقك أو جمهورك. يأتي النشر مزودًا بـ PostgreSQL ووحدات تخزين دائمة لكل من قاعدة البيانات والملفات المحملة.
الميزات الأساسية في Saltcorn
منشئ تخطيط مرئي
تصميم طرق عرض القائمة والتحرير والعرض باستخدام منشئ بالسحب والإفلات مدعومًا بـ Craft.js، يمزج بين الحقول والإجراءات والمكونات المضمنة دون الحاجة إلى كود القوالب.
جداول علائقية
صمم بياناتك باستخدام أعمدة مُحددة النوع، ومفاتيح أجنبية، وحقول محسوبة، وقيود في مخطط حقيقي مدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL بدلاً من جدول بيانات مسطح.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
تثبيت إضافات المجتمع لأنواع الحقول الجديدة والسمات وعمليات التكامل وموفري المصادقة ومصادر البيانات الخارجية مباشرة من واجهة المستخدم الإدارية.
سير العمل والإجراءات
تشغيل الإجراءات من جانب الخادم، والمهام المجدولة، وخطافات الويب، وسير العمل المستندة إلى Blockly عند تغيير السجلات لأتمتة منطق الأعمال بدون خدمات مخصصة.
الوصول المستند إلى الأدوار
حدد أدوار المستخدمين وأذونات العرض لكل منهم بحيث يرى المسؤولون الداخليون وحسابات العملاء والزوار العموميون البيانات التي ينبغي لهم رؤيتها بالضبط.
الجوال وبلا اتصال
أنشئ تطبيقات جوال تعتمد على Capacitor من مخططات وعروض Saltcorn الخاصة بك، مع مزامنة البيانات دون اتصال بالإنترنت مرة أخرى إلى مخزن PostgreSQL المركزي.
لماذا تشغّل Saltcorn على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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