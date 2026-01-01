Saltcorn عبارة عن منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لبناء تطبيقات الويب والجوال التي تعتمد على قواعد البيانات بشكل مرئي. يمكنك تحديد الجداول، وتكوين أنواع الحقول الغنية، وتصميم التخطيطات في منشئ بالسحب والإفلات، وإرفاق الإجراءات وسير العمل، ويتولى Saltcorn الواجهة الخلفية والمصادقة وواجهة برمجة تطبيقات REST والعرض — لا يتطلب أي كود ربط.

تُبقي استضافة Saltcorn ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات العملاء والسجلات الداخلية والملفات المحملة داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من قاعدة بيانات مورد SaaS. أنت تتحكم في الاحتفاظ بالبيانات وعمليات التكامل وتثبيت المكونات الإضافية وأدوار الوصول، وتتجنب التسعير لكل مستخدم مع نمو فريقك أو جمهورك. يأتي النشر مزودًا بـ PostgreSQL ووحدات تخزين دائمة لكل من قاعدة البيانات والملفات المحملة.