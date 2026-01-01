Seafile هو نظام أساسي عالي الأداء ومفتوح المصدر لمزامنة الملفات ومشاركتها يستخدمه الملايين حول العالم. توفر تقنية المزامنة الفريدة على مستوى الكتل الخاصة به نقل ملفات سريع وفعال من حيث استهلاك النطاق الترددي عبر الأجهزة، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تدير مكتبات ملفات كبيرة. على عكس التخزين السحابي العام، تم تصميم Seafile من الألف إلى الياء للمزامنة الموثوقة لمجموعات الملفات الضخمة.

مع التشفير من جانب العميل، وإدارة إصدارات الملفات، وأذونات المجلدات الدقيقة، وعملاء المزامنة الأصليين لكل نظام أساسي، يوفر Seafile إدارة ملفات على مستوى المؤسسات دون رسوم اشتراك أو تسعير لكل مستخدم. تحتفظ الاستضافة الذاتية بجميع بياناتك على الخادم الخاص بك. يتضمن هذا القالب MariaDB لتخزين البيانات الوصفية، وMemcached للتخزين المؤقت للأداء، وتوجيه Traefik HTTPS للوصول الآمن.