نشر Seafile بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مزامنة ومشاركة الملفات ذاتية الاستضافة كبديل لـ Dropbox.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Seafile؟
Seafile هو نظام أساسي عالي الأداء ومفتوح المصدر لمزامنة الملفات ومشاركتها يستخدمه الملايين حول العالم. توفر تقنية المزامنة الفريدة على مستوى الكتل الخاصة به نقل ملفات سريع وفعال من حيث استهلاك النطاق الترددي عبر الأجهزة، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تدير مكتبات ملفات كبيرة. على عكس التخزين السحابي العام، تم تصميم Seafile من الألف إلى الياء للمزامنة الموثوقة لمجموعات الملفات الضخمة.
مع التشفير من جانب العميل، وإدارة إصدارات الملفات، وأذونات المجلدات الدقيقة، وعملاء المزامنة الأصليين لكل نظام أساسي، يوفر Seafile إدارة ملفات على مستوى المؤسسات دون رسوم اشتراك أو تسعير لكل مستخدم. تحتفظ الاستضافة الذاتية بجميع بياناتك على الخادم الخاص بك. يتضمن هذا القالب MariaDB لتخزين البيانات الوصفية، وMemcached للتخزين المؤقت للأداء، وتوجيه Traefik HTTPS للوصول الآمن.
الميزات الأساسية في Seafile
مزامنة على مستوى الكتلة
مزامنة دلتا تنقل فقط كتل الملفات التي تم تغييرها، مما يوفر مزامنة سريعة وفعالة من حيث النطاق الترددي عبر جميع الأجهزة المتصلة.
التشفير من طرف إلى طرف
مكتبات مشفرة من جانب العميل تضمن تشفير الملفات قبل مغادرة جهازك، مما يحمي البيانات الحساسة سواء كانت ثابتة أو أثناء النقل.
إصدارات الملفات
سجل الإصدارات التلقائي مع الاحتفاظ القابل للتكوين يتيح لك استعادة إصدارات الملفات السابقة وتتبع التغييرات بمرور الوقت.
روابط مشاركة آمنة
مشاركة الملفات والمجلدات عبر الروابط بكلمات مرور وتواريخ انتهاء الصلاحية وقيود التنزيل للتعاون الخارجي المتحكم به.
عملاء متعددو المنصات
تحافظ عملاء المزامنة الأصلية لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android على ملفاتك متاحة على كل جهاز.
لماذا تشغّل Seafile على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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