نشر DocuSeal بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة توقيع إلكتروني مجانية ومفتوحة المصدر لإنشاء وإرسال وإدارة مهام سير عمل توقيع المستندات.
اختر خطة VPS لـ DocuSeal
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DocuSeal؟
DocuSeal هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر للتوقيع الإلكتروني على المستندات، توفر الإمكانات الأساسية للخدمات التجارية مثل DocuSign و PandaDoc — وضع الحقول بالسحب والإفلات، وأنواع توقيع متعددة، وتذكيرات تلقائية، ومسارات تدقيق كاملة — دون تكاليف اشتراك أو رسوم لكل مستند.
استضافة DocuSeal ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن عقودك واتفاقياتك ومستنداتك الموقعة يتم تخزينها بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. لا تمر مستندات العمل الحساسة أبدًا عبر منصة طرف ثالث، مما يبسط الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومتطلبات حماية البيانات الأخرى مع منحك سعة غير محدودة لتخزين المستندات ومعالجتها.
الميزات الأساسية في DocuSeal
منشئ النماذج بخاصية السحب والإفلات
ضع حقول التوقيع، الأحرف الأولى، التواريخ، ومدخلات النموذج المخصصة في أي مكان على ملف PDF باستخدام محرر مرئي — لا حاجة للبرمجة.
أنواع توقيع متعددة
يمكن للموقعين الرسم أو الكتابة أو تحميل توقيعهم، مما يلبي التفضيلات الشخصية عبر أي جهاز.
الإرسال المجمع
أرسل نفس المستند إلى مئات الموقعين دفعة واحدة، مما يجعل توزيع العقود الجماعية سريعًا وسهل الإدارة.
تذكيرات تلقائية
تُرسل إشعارات التوقيع المعلقة تلقائيًا، مما يقلل من المتابعة اليدوية اللازمة لإغلاق المستندات في الوقت المحدد.
قوالب المستندات
احفظ تخطيطات المستندات القابلة لإعادة الاستخدام بحيث يمكن إطلاق سير العمل المتكررة مثل اتفاقيات عدم الإفصاح أو نماذج الإعداد في ثوانٍ.
لماذا تشغّل DocuSeal على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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