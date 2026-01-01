DocuSeal هي منصة مجانية ومفتوحة المصدر للتوقيع الإلكتروني على المستندات، توفر الإمكانات الأساسية للخدمات التجارية مثل DocuSign و PandaDoc — وضع الحقول بالسحب والإفلات، وأنواع توقيع متعددة، وتذكيرات تلقائية، ومسارات تدقيق كاملة — دون تكاليف اشتراك أو رسوم لكل مستند.

استضافة DocuSeal ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن عقودك واتفاقياتك ومستنداتك الموقعة يتم تخزينها بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. لا تمر مستندات العمل الحساسة أبدًا عبر منصة طرف ثالث، مما يبسط الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ومتطلبات حماية البيانات الأخرى مع منحك سعة غير محدودة لتخزين المستندات ومعالجتها.