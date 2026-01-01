إكليبس كورا هو إطار عمل يعتمد على Java و OSGi يحول جهاز Linux إلى بوابة حافة إنترنت الأشياء (IoT) مُدارة. إنه يتجاهل العمل منخفض المستوى لاستقصاء البروتوكولات الصناعية، وتطبيع الحمولات، وتخزين البيانات غير المتصلة مؤقتًا، ونشر القياس عن بعد إلى وسيط سحابي، حتى يتمكن المدمجون من التركيز على توصيل الأصول وكتابة منطق الأعمال بدلاً من العمل الأساسي.

تشغيل Kura على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح المدمجين الصناعيين، ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ومستشاري إنترنت الأشياء بيئة اختبار قابلة للتكرار لتكوينات البوابة قبل شحنها إلى الأجهزة المادية. تكشف وحدة التحكم الإدارية المستندة إلى المتصفح عن كل مخطط سلكي، ومحرك، وموصل سحابي عن بعد، حتى تتمكن من إنشاء نماذج أولية مقابل وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) ووسطاء MQTT الحقيقيين دون توفير أجهزة حافة مخصصة.