خصم يصل إلى 68% على Eclipse Kura

نشر Eclipse Kura بنقرة واحدة

إطار عمل حافة Java/OSGi IoT مفتوح المصدر لبوابات الحقول، مع اتصال مدمج بـ Modbus و OPC-UA و BACnet و MQTT.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Eclipse Kura بنقرة واحدة

اختر خطة VPS لـ Eclipse Kura

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Eclipse Kura؟

إكليبس كورا هو إطار عمل يعتمد على Java و OSGi يحول جهاز Linux إلى بوابة حافة إنترنت الأشياء (IoT) مُدارة. إنه يتجاهل العمل منخفض المستوى لاستقصاء البروتوكولات الصناعية، وتطبيع الحمولات، وتخزين البيانات غير المتصلة مؤقتًا، ونشر القياس عن بعد إلى وسيط سحابي، حتى يتمكن المدمجون من التركيز على توصيل الأصول وكتابة منطق الأعمال بدلاً من العمل الأساسي.

تشغيل Kura على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح المدمجين الصناعيين، ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ومستشاري إنترنت الأشياء بيئة اختبار قابلة للتكرار لتكوينات البوابة قبل شحنها إلى الأجهزة المادية. تكشف وحدة التحكم الإدارية المستندة إلى المتصفح عن كل مخطط سلكي، ومحرك، وموصل سحابي عن بعد، حتى تتمكن من إنشاء نماذج أولية مقابل وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) ووسطاء MQTT الحقيقيين دون توفير أجهزة حافة مخصصة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Eclipse Kura

مشغلات بروتوكولات الحقل

برامج تشغيل مدمجة لـ Modbus TCP/RTU وOPC-UA وBACnet وS7 وCAN bus تتيح لك استقصاء PLCs وأجهزة الاستشعار دون كتابة تعليمات برمجية مخصصة.

مخطط سلكي مرئي

اربط برامج التشغيل والأصول والمرشحات وناشري السحابة كمخطط تدفق بيانات مرئي مباشرةً في وحدة تحكم الإدارة المستندة إلى المتصفح.

موصلات سحابية

انشر بيانات القياس عن بعد إلى Eclipse Hono أو AWS IoT أو Azure IoT Hub أو أي وسيط MQTT مع التخزين المؤقت دون اتصال وتسليم التخزين وإعادة التوجيه.

وقت تشغيل OSGi

النشر السريع للحزم الموقعة وحزم برامج التشغيل عبر الأثير لتوسيع سلوك البوابة دون إعادة تشغيل الإطار.

تنسيق الحاويات

إدارة حاويات أعباء العمل على البوابة من نفس واجهة المستخدم الإدارية، ودمج تنسيق الحافة مع تدفقات بيانات Kura التقليدية.

الإدارة عن بعد

قم بتكوين كل لقطة، ومحرك، وسياسة أمان من وحدة تحكم الويب حتى يمكن إعادة تكوين أسطول من البوابات من مكان واحد.

لماذا تشغّل Eclipse Kura على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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