نشر Eclipse Kura بنقرة واحدة
إطار عمل حافة Java/OSGi IoT مفتوح المصدر لبوابات الحقول، مع اتصال مدمج بـ Modbus و OPC-UA و BACnet و MQTT.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Eclipse Kura؟
إكليبس كورا هو إطار عمل يعتمد على Java و OSGi يحول جهاز Linux إلى بوابة حافة إنترنت الأشياء (IoT) مُدارة. إنه يتجاهل العمل منخفض المستوى لاستقصاء البروتوكولات الصناعية، وتطبيع الحمولات، وتخزين البيانات غير المتصلة مؤقتًا، ونشر القياس عن بعد إلى وسيط سحابي، حتى يتمكن المدمجون من التركيز على توصيل الأصول وكتابة منطق الأعمال بدلاً من العمل الأساسي.
تشغيل Kura على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح المدمجين الصناعيين، ومصنعي المعدات الأصلية (OEMs)، ومستشاري إنترنت الأشياء بيئة اختبار قابلة للتكرار لتكوينات البوابة قبل شحنها إلى الأجهزة المادية. تكشف وحدة التحكم الإدارية المستندة إلى المتصفح عن كل مخطط سلكي، ومحرك، وموصل سحابي عن بعد، حتى تتمكن من إنشاء نماذج أولية مقابل وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) ووسطاء MQTT الحقيقيين دون توفير أجهزة حافة مخصصة.
الميزات الأساسية في Eclipse Kura
مشغلات بروتوكولات الحقل
برامج تشغيل مدمجة لـ Modbus TCP/RTU وOPC-UA وBACnet وS7 وCAN bus تتيح لك استقصاء PLCs وأجهزة الاستشعار دون كتابة تعليمات برمجية مخصصة.
مخطط سلكي مرئي
اربط برامج التشغيل والأصول والمرشحات وناشري السحابة كمخطط تدفق بيانات مرئي مباشرةً في وحدة تحكم الإدارة المستندة إلى المتصفح.
موصلات سحابية
انشر بيانات القياس عن بعد إلى Eclipse Hono أو AWS IoT أو Azure IoT Hub أو أي وسيط MQTT مع التخزين المؤقت دون اتصال وتسليم التخزين وإعادة التوجيه.
وقت تشغيل OSGi
النشر السريع للحزم الموقعة وحزم برامج التشغيل عبر الأثير لتوسيع سلوك البوابة دون إعادة تشغيل الإطار.
تنسيق الحاويات
إدارة حاويات أعباء العمل على البوابة من نفس واجهة المستخدم الإدارية، ودمج تنسيق الحافة مع تدفقات بيانات Kura التقليدية.
الإدارة عن بعد
قم بتكوين كل لقطة، ومحرك، وسياسة أمان من وحدة تحكم الويب حتى يمكن إعادة تكوين أسطول من البوابات من مكان واحد.
لماذا تشغّل Eclipse Kura على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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