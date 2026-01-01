نشر Tunarr بتثبيت بنقرة واحدة.
أنشئ قنوات تلفزيونية مباشرة مخصصة من مكتبات Plex و Jellyfin و Emby الخاصة بك مع محاكاة HDHomeRun.
اختر خطة VPS لـ Tunarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tunarr؟
يحول Tunarr الأفلام والبرامج والمقاطع الموجودة بالفعل في مكتبات Plex أو Jellyfin أو Emby الخاصة بك إلى قنوات تلفزيونية مباشرة مجدولة تتصرف مثل قائمة قنوات الكابل التقليدية. من خلال واجهة قائمة على المتصفح، يمكنك برمجة الفترات الزمنية، وإنشاء تبديلات دورية وكتلية، وإدراج فواصل إعلانية، وتنظيم قنوات ذات طابع خاص — ثم عرض النتيجة كموالف متوافق مع HDHomeRun أو قائمة تشغيل M3U يمكن لأي عميل IPTV تشغيلها.
بصفته الخلف الحديث لـ dizqueTV، تمت إعادة كتابة Tunarr على خادم أسرع بواجهة مستخدم ويب جديدة، وترميز FFmpeg أصلي، وصيانة مستمرة. استضافة Tunarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على إمكانية الوصول إلى الموالف من أي مكان، ويشغل قنواتك على مدار الساعة دون شغل جهاز منزلي، ولا يلمس الملفات الأصلية في خوادم الوسائط الخاصة بك أبدًا.
الميزات الأساسية في Tunarr
قنوات متعددة المصادر
اسحب البرامج من Plex و Jellyfin و Emby إلى قناة افتراضية واحدة دون نسخ أو إعادة ترميز ملفات الوسائط الأساسية.
محاكاة HDHomeRun
يحاكي Tunarr موالف شبكة HDHomeRun بحيث تلتقطه Plex DVR و Jellyfin Live TV و Channels DVR والعملاء الآخرون تلقائيًا.
جدولة متقدمة
برمجة القنوات بفتحات زمنية، وتبديل عشوائي، وتبديل الكتل، وتشكيلات مواضيعية يمكن أن تتكرر لأيام أو أسابيع متتالية.
حشو منتصف المقطع
أدخل الإعلانات التجارية، أو الفواصل، أو الإعلانات البينية بين البرامج لإعادة إحساس البث الأصيل على كل قناة.
FFmpeg تحويل الترميز
تقوم خطوط أنابيب FFmpeg المدمجة بتحويل ودمج البرامج فورًا، مع تسريع اختياري للأجهزة على وحدات معالجة الرسوميات المدعومة.
إخراج قائمة تشغيل M3U
تصدير كل قناة كقائمة تشغيل M3U للتشغيل في VLC و Kodi و Tivimate وأي عميل IPTV آخر متوافق مع المعايير.
لماذا تشغّل Tunarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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