يحول Tunarr الأفلام والبرامج والمقاطع الموجودة بالفعل في مكتبات Plex أو Jellyfin أو Emby الخاصة بك إلى قنوات تلفزيونية مباشرة مجدولة تتصرف مثل قائمة قنوات الكابل التقليدية. من خلال واجهة قائمة على المتصفح، يمكنك برمجة الفترات الزمنية، وإنشاء تبديلات دورية وكتلية، وإدراج فواصل إعلانية، وتنظيم قنوات ذات طابع خاص — ثم عرض النتيجة كموالف متوافق مع HDHomeRun أو قائمة تشغيل M3U يمكن لأي عميل IPTV تشغيلها.

بصفته الخلف الحديث لـ dizqueTV، تمت إعادة كتابة Tunarr على خادم أسرع بواجهة مستخدم ويب جديدة، وترميز FFmpeg أصلي، وصيانة مستمرة. استضافة Tunarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على إمكانية الوصول إلى الموالف من أي مكان، ويشغل قنواتك على مدار الساعة دون شغل جهاز منزلي، ولا يلمس الملفات الأصلية في خوادم الوسائط الخاصة بك أبدًا.