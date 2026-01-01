نشر LobeChat بنقرة واحدة.
واجهة دردشة حديثة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي تدعم OpenAI وAnthropic وOllama و20+ مزودًا آخر لـ LLM.
اختر خطة VPS لـ LobeChat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LobeChat؟
LobeChat هو إطار عمل دردشة AI مفتوح المصدر ومصقول يضم أكثر من 75,000 نجمة على GitHub، ويوفر تجربة شبيهة بـ ChatGPT مع السماح لك بالاتصال بأي مزود LLM تختاره. يدعم OpenAI و Anthropic Claude و Google Gemini و Mistral و Groq و Ollama وعشرات غيرها — كل ذلك من واجهة موحدة واحدة مع إدارة المحادثات والمكونات الإضافية وتحميل الملفات والدعم الصوتي.
استضافة LobeChat ذاتيًا تعني أن مفاتيح API الخاصة بك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة، وبيانات المحادثة لا يتم تسجيلها أبدًا بواسطة منصة خارجية، ورمز الوصول يحافظ على خصوصية مثيلك. البنية خفيفة الوزن التي تعتمد على العميل فقط لا تحتاج إلى قاعدة بيانات، وتعمل بكفاءة جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الأساسية في LobeChat
أكثر من 20 مزود LLM
اتصل بـ OpenAI و Anthropic و Google و Mistral و Ollama وغيرها دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو إدارة واجهات منفصلة.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
وسّع الدردشة باستخدام البحث عبر الويب، وتنفيذ التعليمات البرمجية، وتوليد الصور، وقدرات أخرى عبر نظام المكونات الإضافية المدمج.
دعم الملفات & الرؤية
قم بتحميل المستندات والصور لتحليلها بواسطة نماذج قادرة على الرؤية مباشرة ضمن المحادثة.
مساعدو AI المخصصون
أنشئ شخصيات ذكاء اصطناعي قابلة لإعادة الاستخدام مع مطالبات نظام مخصصة ومعلمات نموذج لمهام أو سير عمل محددة.
تفاعلات صوتية
استخدم تحويل النص إلى كلام وتحويل الكلام إلى نص لإجراء محادثات بدون استخدام اليدين مع أي مزود LLM متصل.
لماذا تشغّل LobeChat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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