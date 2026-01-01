LobeChat هو إطار عمل دردشة AI مفتوح المصدر ومصقول يضم أكثر من 75,000 نجمة على GitHub، ويوفر تجربة شبيهة بـ ChatGPT مع السماح لك بالاتصال بأي مزود LLM تختاره. يدعم OpenAI و Anthropic Claude و Google Gemini و Mistral و Groq و Ollama وعشرات غيرها — كل ذلك من واجهة موحدة واحدة مع إدارة المحادثات والمكونات الإضافية وتحميل الملفات والدعم الصوتي.

استضافة LobeChat ذاتيًا تعني أن مفاتيح API الخاصة بك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة، وبيانات المحادثة لا يتم تسجيلها أبدًا بواسطة منصة خارجية، ورمز الوصول يحافظ على خصوصية مثيلك. البنية خفيفة الوزن التي تعتمد على العميل فقط لا تحتاج إلى قاعدة بيانات، وتعمل بكفاءة جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).