نشر wger بنقرة واحدة.
متتبع للياقة البدنية والتمارين الرياضية ذاتي الاستضافة، مزود بقاعدة بيانات للتمارين، وتسجيل التغذية، وتتبع الوزن للرياضيين والمدربين.
اختر خطة VPS لـ wger
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام wger؟
wger هو متتبع لياقة بدنية وتمارين مفتوح المصدر يجمع بين قاعدة بيانات تمارين شاملة، وتخطيط تمارين منظم، وتتبع التغذية، ومراقبة وزن الجسم في تطبيق Django واحد مستضاف ذاتيًا. يأتي مع كتالوج منسق من المجتمع يضم آلاف التمارين مع الأوصاف والعضلات المستهدفة وصور توضيحية، ويتكامل مع تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي iOS و Android حتى يتمكن الرياضيون من تسجيل التمارين والوجبات من صالة الألعاب الرياضية.
استضافة wger ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التدريب الشخصية — التمارين، قياسات الجسم، سجلات الطعام، ومخططات التقدم — على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها لخدمة SaaS للياقة البدنية. تدعم المنصة عدة مستخدمين بحسابات خاصة، وتسجيل دخول اختياري للضيوف للاستخدام التجريبي، وواجهة برمجة تطبيقات REST شاملة للوحات معلومات مخصصة أو تكامل تطبيقات الطرف الثالث.
الميزات الأساسية في wger
قاعدة بيانات التمارين
آلاف التمارين المنسقة من المجتمع مع الأوصاف ومجموعات العضلات المستهدفة وصور توضيحية، متزامنة من كتالوج wger.de الأصلي.
تخطيط التمارين
أنشئ إجراءات منظمة تتضمن مجموعات، وتكرارات، وأوزان، وفترات راحة، ثم تتبع التقدم من جلسة إلى أخرى باستخدام الرسوم البيانية.
تسجيل التغذية
خطط للوجبات وفقًا لأهداف المغذيات الكبرى والسعرات الحرارية، مع قاعدة بيانات طعام قابلة للبحث، وسجلات وجبات يومية، وإنشاء قائمة تسوق.
تتبع وزن الجسم
سجل وزن الجسم، والقياسات، وصور التقدم بمرور الوقت باستخدام الرسوم البيانية للاتجاهات التي تسلط الضوء على التغيرات طويلة الأمد.
تطبيقات الجوال الأصلية
تتصل تطبيقات iOS وأندرويد المصاحبة المجانية بنسختك المستضافة ذاتيًا لتسجيل التمارين في الصالة الرياضية دون الحاجة إلى متصفح.
متعدد المستخدمين مع API
حسابات لكل مستخدم مع تسجيلات دخول اختيارية للضيوف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة للوحات المعلومات المخصصة، وعمليات التكامل، وأدوات التدريب.
لماذا تشغّل wger على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.