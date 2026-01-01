خصم يصل إلى 68% على wger

نشر wger بنقرة واحدة.

متتبع للياقة البدنية والتمارين الرياضية ذاتي الاستضافة، مزود بقاعدة بيانات للتمارين، وتسجيل التغذية، وتتبع الوزن للرياضيين والمدربين.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
429/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر wger بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ wger

الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام wger؟

wger هو متتبع لياقة بدنية وتمارين مفتوح المصدر يجمع بين قاعدة بيانات تمارين شاملة، وتخطيط تمارين منظم، وتتبع التغذية، ومراقبة وزن الجسم في تطبيق Django واحد مستضاف ذاتيًا. يأتي مع كتالوج منسق من المجتمع يضم آلاف التمارين مع الأوصاف والعضلات المستهدفة وصور توضيحية، ويتكامل مع تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي iOS و Android حتى يتمكن الرياضيون من تسجيل التمارين والوجبات من صالة الألعاب الرياضية.

استضافة wger ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التدريب الشخصية — التمارين، قياسات الجسم، سجلات الطعام، ومخططات التقدم — على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها لخدمة SaaS للياقة البدنية. تدعم المنصة عدة مستخدمين بحسابات خاصة، وتسجيل دخول اختياري للضيوف للاستخدام التجريبي، وواجهة برمجة تطبيقات REST شاملة للوحات معلومات مخصصة أو تكامل تطبيقات الطرف الثالث.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في wger

قاعدة بيانات التمارين

آلاف التمارين المنسقة من المجتمع مع الأوصاف ومجموعات العضلات المستهدفة وصور توضيحية، متزامنة من كتالوج wger.de الأصلي.

تخطيط التمارين

أنشئ إجراءات منظمة تتضمن مجموعات، وتكرارات، وأوزان، وفترات راحة، ثم تتبع التقدم من جلسة إلى أخرى باستخدام الرسوم البيانية.

تسجيل التغذية

خطط للوجبات وفقًا لأهداف المغذيات الكبرى والسعرات الحرارية، مع قاعدة بيانات طعام قابلة للبحث، وسجلات وجبات يومية، وإنشاء قائمة تسوق.

تتبع وزن الجسم

سجل وزن الجسم، والقياسات، وصور التقدم بمرور الوقت باستخدام الرسوم البيانية للاتجاهات التي تسلط الضوء على التغيرات طويلة الأمد.

تطبيقات الجوال الأصلية

تتصل تطبيقات iOS وأندرويد المصاحبة المجانية بنسختك المستضافة ذاتيًا لتسجيل التمارين في الصالة الرياضية دون الحاجة إلى متصفح.

متعدد المستخدمين مع API

حسابات لكل مستخدم مع تسجيلات دخول اختيارية للضيوف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة للوحات المعلومات المخصصة، وعمليات التكامل، وأدوات التدريب.

لماذا تشغّل wger على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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