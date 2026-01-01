نشر LibreNMS بنقرة واحدة.
نظام مراقبة شبكة مدعوم من المجتمع، ذاتي الاكتشاف، مع دعم عميق لـ SNMP لآلاف من نماذج الأجهزة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LibreNMS؟
LibreNMS هو نظام مراقبة شبكة كامل الميزات ومرخص بموجب GPL يكتشف تلقائيًا البنية التحتية بأكملها عبر SNMP و CDP و LLDP و OSPF و BGP و ARP. وهو يدعم آلاف نماذج الأجهزة من Cisco و Juniper و MikroTik و Arista و HPE و Fortinet والعديد غيرها جاهزة للاستخدام، مما يوفر لك رسوم بيانية لحركة المرور لكل منفذ، وتنبيهات، ورسم خرائط للتوپولوجيا دون رسوم ترخيص لكل جهاز.
تحافظ استضافة LibreNMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات تتبع البنية التحتية الحساسة على الأجهزة التي تتحكم فيها، دون أي أثر لوكيل على الأجهزة المراقبة. يجمع هذا النشر بين LibreNMS و MariaDB و Redis وحاوية مخصصة لموزع الاستقصاء (poller dispatcher) بحيث تستمر عمليات الاستقصاء والتنبيه في العمل بشكل موثوق جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم (UI) للويب.
الميزات الأساسية في LibreNMS
الاكتشاف التلقائي لـ SNMP
اكتشف الأجهزة وواجهاتها تلقائيًا عبر SNMP و CDP و LLDP و OSPF و BGP و ARP دون الحاجة إلى عمل جرد يدوي.
دعم واسع للأجهزة
يأتي مع دعم لآلاف من نماذج أجهزة الشبكة والخوادم وإنترنت الأشياء من Cisco و Juniper و MikroTik و HPE و Fortinet والعديد غيرها.
التنبيهات والإشعارات
حدد القواعد باستخدام تنبيهات مبنية على قوالب وقم بتسليمها عبر البريد الإلكتروني، سلاك، ديسكورد، مايكروسوفت تيمز، بيجرديوتي، الويب هوكس، وأكثر من 80 وسيلة نقل.
الفوترة والنطاق الترددي
تتبع حركة المرور لكل منفذ باستخدام تقارير الفواتير للمئوي الخامس والتسعين للدوائر وواجهات العملاء، وهو مثالي لمزودي خدمة الإنترنت ومقدمي الخدمات المدارة.
API وعمليات التكامل
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة بالإضافة إلى عمليات تكامل من الدرجة الأولى مع Grafana و Oxidized و NetBox و Rancid و smokeping وخرائط تستند إلى OpenStreetMap.
استقصاء موزع
توسع خدمة الموزع عملية الاستقصاء عبر حاويات عاملة متعددة، مما يحافظ على استجابة الشبكات الكبيرة دون فواصل زمنية فائتة.
لماذا تشغّل LibreNMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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