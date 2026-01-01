LibreNMS هو نظام مراقبة شبكة كامل الميزات ومرخص بموجب GPL يكتشف تلقائيًا البنية التحتية بأكملها عبر SNMP و CDP و LLDP و OSPF و BGP و ARP. وهو يدعم آلاف نماذج الأجهزة من Cisco و Juniper و MikroTik و Arista و HPE و Fortinet والعديد غيرها جاهزة للاستخدام، مما يوفر لك رسوم بيانية لحركة المرور لكل منفذ، وتنبيهات، ورسم خرائط للتوپولوجيا دون رسوم ترخيص لكل جهاز.

تحافظ استضافة LibreNMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات تتبع البنية التحتية الحساسة على الأجهزة التي تتحكم فيها، دون أي أثر لوكيل على الأجهزة المراقبة. يجمع هذا النشر بين LibreNMS و MariaDB و Redis وحاوية مخصصة لموزع الاستقصاء (poller dispatcher) بحيث تستمر عمليات الاستقصاء والتنبيه في العمل بشكل موثوق جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم (UI) للويب.