خصم يصل إلى 68% على SFTPGo

نشر SFTPGo بنقرة واحدة.

خادم نقل ملفات كامل الميزات ومدفوع بالأحداث يدعم SFTP و FTP و WebDAV و HTTP، مع واجهة إدارة ويب مدمجة.

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319/الشهر
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نشر SFTPGo بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SFTPGo؟

SFTPGo هو خادم نقل ملفات مفتوح المصدر وكامل الميزات، مبني على بنية تعتمد على الأحداث. يدعم بروتوكولات متعددة من نشر واحد — SFTP، FTPS، WebDAV، و HTTP/HTTPS — بالإضافة إلى العديد من الواجهات الخلفية للتخزين بما في ذلك أنظمة الملفات المحلية، و Amazon S3، و Google Cloud Storage، و Azure Blob Storage. توفر واجهة WebAdmin المدمجة للمسؤولين تحكمًا كاملاً في المستخدمين والمجموعات والحصص وسياسات الوصول، بينما تتيح واجهة WebClient للمستخدمين النهائيين إدارة ملفاتهم مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى أي برنامج إضافي.

استضافة SFTPGo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي بنية نقل الملفات التحتية تحت سيطرتك. أنت تحدد سياسات الاحتفاظ، وقواعد الوصول، والواجهات الخلفية للتخزين — بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للاستخدام، وبدون مغادرة أي بيانات لبنيتك التحتية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في SFTPGo

دعم بروتوكولات متعددة

يتم تقديم SFTP وFTPS وWebDAV وHTTP/HTTPS كلها من خادم واحد، بحيث يتم دعم العملاء الذين يتصلون بأي بروتوكول قياسي دون الحاجة إلى عمليات نشر إضافية.

إدارة الويب

واجهة WebAdmin كاملة قائمة على المتصفح لإدارة المستخدمين والمجموعات والمجلدات والحصص وقواعد الأحداث دون الحاجة إلى أي وصول عبر سطر الأوامر.

واجهات خلفية متعددة للتخزين

الاتصال بالتخزين المحلي، أو Amazon S3، أو Google Cloud Storage، أو Azure Blob Storage، أو خوادم SFTP البعيدة وتقديمها كشجرة دليل موحدة للمستخدمين.

الأتمتة المدفوعة بالأحداث

حدد القواعد التي تشغل خطافات الويب (webhooks)، أو إشعارات البريد الإلكتروني، أو البرامج النصية المخصصة عند وقوع أحداث الملفات مثل التحميلات أو التنزيلات أو الحذف.

حصص لكل مستخدم

فرض حدود مستقلة للتخزين وعرض النطاق الترددي لكل مستخدم أو لكل مجلد لمنع أي حساب واحد من استهلاك موارد مفرطة.

المصادقة الثنائية

المصادقة الثنائية القائمة على TOTP لكل من حسابات المسؤول والمستخدم النهائي تضيف طبقة حماية بالغة الأهمية ضد الوصول غير المصرح به.

لماذا تشغّل SFTPGo على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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