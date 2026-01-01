نشر SFTPGo بنقرة واحدة.
خادم نقل ملفات كامل الميزات ومدفوع بالأحداث يدعم SFTP و FTP و WebDAV و HTTP، مع واجهة إدارة ويب مدمجة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SFTPGo؟
SFTPGo هو خادم نقل ملفات مفتوح المصدر وكامل الميزات، مبني على بنية تعتمد على الأحداث. يدعم بروتوكولات متعددة من نشر واحد — SFTP، FTPS، WebDAV، و HTTP/HTTPS — بالإضافة إلى العديد من الواجهات الخلفية للتخزين بما في ذلك أنظمة الملفات المحلية، و Amazon S3، و Google Cloud Storage، و Azure Blob Storage. توفر واجهة WebAdmin المدمجة للمسؤولين تحكمًا كاملاً في المستخدمين والمجموعات والحصص وسياسات الوصول، بينما تتيح واجهة WebClient للمستخدمين النهائيين إدارة ملفاتهم مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى أي برنامج إضافي.
استضافة SFTPGo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي بنية نقل الملفات التحتية تحت سيطرتك. أنت تحدد سياسات الاحتفاظ، وقواعد الوصول، والواجهات الخلفية للتخزين — بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للاستخدام، وبدون مغادرة أي بيانات لبنيتك التحتية.
الميزات الأساسية في SFTPGo
دعم بروتوكولات متعددة
يتم تقديم SFTP وFTPS وWebDAV وHTTP/HTTPS كلها من خادم واحد، بحيث يتم دعم العملاء الذين يتصلون بأي بروتوكول قياسي دون الحاجة إلى عمليات نشر إضافية.
إدارة الويب
واجهة WebAdmin كاملة قائمة على المتصفح لإدارة المستخدمين والمجموعات والمجلدات والحصص وقواعد الأحداث دون الحاجة إلى أي وصول عبر سطر الأوامر.
واجهات خلفية متعددة للتخزين
الاتصال بالتخزين المحلي، أو Amazon S3، أو Google Cloud Storage، أو Azure Blob Storage، أو خوادم SFTP البعيدة وتقديمها كشجرة دليل موحدة للمستخدمين.
الأتمتة المدفوعة بالأحداث
حدد القواعد التي تشغل خطافات الويب (webhooks)، أو إشعارات البريد الإلكتروني، أو البرامج النصية المخصصة عند وقوع أحداث الملفات مثل التحميلات أو التنزيلات أو الحذف.
حصص لكل مستخدم
فرض حدود مستقلة للتخزين وعرض النطاق الترددي لكل مستخدم أو لكل مجلد لمنع أي حساب واحد من استهلاك موارد مفرطة.
المصادقة الثنائية
المصادقة الثنائية القائمة على TOTP لكل من حسابات المسؤول والمستخدم النهائي تضيف طبقة حماية بالغة الأهمية ضد الوصول غير المصرح به.
لماذا تشغّل SFTPGo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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