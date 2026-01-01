نشر autobrr بنقرة واحدة.
أداة حديثة لأتمتة التنزيلات تراقب قنوات IRC للمفهرسين في الوقت الفعلي لالتقاط التورنتات لحظة الإعلان عنها.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام autobrr؟
autobrr هي منصة أتمتة تنزيل من الجيل التالي للتورنت و Usenet التي تدمج وظائف أدوات مثل autodl-irssi و trackarr و flexget في حل عصري واحد. تتصل بقنوات IRC الخاصة بالفهارس حيث يتم الإعلان عن الإصدارات الجديدة فور تحميلها، وتطبق قواعد التصفية الخاصة بك، وتعيد توجيه ملفات التورنت المطابقة إلى عميل التنزيل الذي اخترته — كل ذلك في الوقت الفعلي، دون تأخير في الاستقصاء.
استضافة autobrr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تضمن مراقبة قنوات IRC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع اتصالات مستمرة لا يمكن لجهاز منزلي ذي عنوان IP ديناميكي أو وقت توقف مجدول الحفاظ عليها بشكل موثوق. التشغيل المستمر على بنية تحتية مخصصة يعني أن الأتمتة الخاصة بك لا تفوت أبدًا نافذة التنزيل المجاني (freeleech)، أو إصدارًا محدودًا من الموزعين (limited-seeder)، أو فرصة نسبة حساسة للوقت على أجهزة التتبع الخاصة.
الميزات الأساسية في autobrr
مراقبة IRC في الوقت الحقيقي
اتصالات مستمرة بقنوات إعلان IRC للمفهرس تكتشف الإصدارات الجديدة فور تحميلها، قبل أن تراها خلاصات RSS أو استقصاء واجهة برمجة التطبيقات (API).
قواعد تصفية متقدمة
أنشئ فلاتر معقدة بناءً على الحجم والفئة والقائم بالرفع ومجموعة الإصدار والدقة وأنماط التعبير النمطي المخصصة للحصول على ما تريده بالضبط ولا شيء غيره.
دعم متعدد العملاء
إرسال التورنتات الملتقطة مباشرة إلى qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, أو مجلدات المراقبة — توجيه الفلاتر المختلفة إلى عملاء مختلفين تلقائيًا.
تكامل arr
تكامل أصلي مع Radarr و Sonarr و Lidarr و Whisparr يتيح لـ autobrr التحقق مما إذا كان الإصدار مطلوبًا بالفعل قبل التنزيل، مما يلغي هدر النطاق الترددي.
إحصائيات وتاريخ
تتبع عدد التنزيلات، ومعدلات نجاح التصفية، واحصل على السجل عبر واجهة الويب حتى تتمكن من ضبط قواعدك وفهم أداء الأتمتة الخاصة بك بمرور الوقت.
لماذا تشغّل autobrr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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