autobrr هي منصة أتمتة تنزيل من الجيل التالي للتورنت و Usenet التي تدمج وظائف أدوات مثل autodl-irssi و trackarr و flexget في حل عصري واحد. تتصل بقنوات IRC الخاصة بالفهارس حيث يتم الإعلان عن الإصدارات الجديدة فور تحميلها، وتطبق قواعد التصفية الخاصة بك، وتعيد توجيه ملفات التورنت المطابقة إلى عميل التنزيل الذي اخترته — كل ذلك في الوقت الفعلي، دون تأخير في الاستقصاء.

استضافة autobrr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تضمن مراقبة قنوات IRC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع اتصالات مستمرة لا يمكن لجهاز منزلي ذي عنوان IP ديناميكي أو وقت توقف مجدول الحفاظ عليها بشكل موثوق. التشغيل المستمر على بنية تحتية مخصصة يعني أن الأتمتة الخاصة بك لا تفوت أبدًا نافذة التنزيل المجاني (freeleech)، أو إصدارًا محدودًا من الموزعين (limited-seeder)، أو فرصة نسبة حساسة للوقت على أجهزة التتبع الخاصة.