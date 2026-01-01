نشر WBO بنقرة واحدة.
لوح أبيض تعاوني في الوقت الفعلي للعصف الذهني الجماعي والاجتماعات عن بُعد والتخطيط المرئي على لوحة مشتركة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WBO؟
WBO (السبورة البيضاء عبر الإنترنت) هي سبورة بيضاء تعاونية في الوقت الفعلي مستضافة ذاتيًا تتيح لعدة مستخدمين الرسم والكتابة والتعليق على لوحة لا نهائية مشتركة في وقت واحد. وهي تدعم الرسم الحر والأشكال الهندسية والنصوص وإدراج الصور مع مزامنة فورية بين جميع المشاركين المتصلين.
تمنح استضافة WBO ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الفرق سبورة بيضاء خاصة تظل نشطة بين الجلسات دون الكشف عن المحتوى لخدمات الجهات الخارجية. تظل اللوحة المستمرة متاحة عبر عنوان URL ثابت للمشاريع الجارية، مما يجعلها مثالية لتخطيط السبرنت عن بعد، والتدريس، والرسوم البيانية التقنية، وجلسات العصف الذهني الإبداعي.
الميزات الأساسية في WBO
تعاون في الوقت الفعلي
يرسم عدة مستخدمين ويضيفون تعليقات توضيحية على نفس اللوحة في وقت واحد مع مزامنة فورية ودون الحاجة إلى تحديث.
لوحة دائمة
يتم حفظ محتوى السبورة البيضاء تلقائيًا، ويمكن الوصول إليه من نفس عنوان URL كلما أعاد المشاركون الاتصال.
أدوات الرسم
يغطي الرسم الحر، والأشكال الهندسية، والتسميات النصية، وتحميل الصور النطاق الكامل لحالات استخدام السبورة البيضاء.
لا حاجة لحساب
يمكن لأي شخص لديه رابط السبورة البيضاء الانضمام والمساهمة فورًا دون الحاجة إلى تسجيل أو حواجز تسجيل الدخول.
لماذا تشغّل WBO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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