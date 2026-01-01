WBO (السبورة البيضاء عبر الإنترنت) هي سبورة بيضاء تعاونية في الوقت الفعلي مستضافة ذاتيًا تتيح لعدة مستخدمين الرسم والكتابة والتعليق على لوحة لا نهائية مشتركة في وقت واحد. وهي تدعم الرسم الحر والأشكال الهندسية والنصوص وإدراج الصور مع مزامنة فورية بين جميع المشاركين المتصلين.

تمنح استضافة WBO ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الفرق سبورة بيضاء خاصة تظل نشطة بين الجلسات دون الكشف عن المحتوى لخدمات الجهات الخارجية. تظل اللوحة المستمرة متاحة عبر عنوان URL ثابت للمشاريع الجارية، مما يجعلها مثالية لتخطيط السبرنت عن بعد، والتدريس، والرسوم البيانية التقنية، وجلسات العصف الذهني الإبداعي.