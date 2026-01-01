نشر agentmemory بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم ذاكرة مستمرة مفتوح المصدر لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي — يلتقط السياق بصمت، ويضغطه، ويستدعيه عبر كل جلسة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام agentmemory؟
agentmemory هي ذاكرة دائمة مفتوحة المصدر لوكلاء ترميز الذكاء الاصطناعي وأي عميل متوافق مع MCP. تلتقط بصمت ما يفعله وكيلك في كل جلسة، وتضغطه في ذاكرة قابلة للبحث، وتحقن السياق الصحيح في الجلسة التالية حتى تتوقف عن إعادة شرح بنيتك، وإعادة اكتشاف نفس الأخطاء، وإعادة تعليم نفس التفضيلات.
بنيت على محرك iii مع خط أنابيب توحيد من 4 طبقات وبحث هجين BM25، متجه، ورسوم بيانية، تحقق agentmemory دقة استرجاع بنسبة 95.2% على معيار LongMemEval-S مع تقليل رموز السياق بنسبة 92% تقريبًا. الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تحافظ على نصوص الجلسات، والذكريات، وسجل الإعادة على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون سحابة بائع أو قياس لكل وكيل.
الميزات الأساسية في agentmemory
البحث الهجين
يجمع بين الكلمات المفتاحية BM25 والمتجهات الكثيفة واسترجاع الرسوم البيانية المعرفية من خلال دمج RRF، بحيث يجد الوكلاء الذكريات ذات الصلة سواء كنت تتذكر العبارة الدقيقة أو المفهوم فقط.
التقاط أوتوماتيكي
اثنا عشر خطافًا لـ Claude Code وستة لـ Codex CLI تسجل المطالبات واستدعاءات الأدوات والنتائج دون أي استدعاءات حفظ يدوية — تتراكم الذكريات بمجرد العمل كالمعتاد.
يعمل مع كل وكيل
يتحدث خادم واحد لغات MCP و REST و stdio، لذلك تتشارك Claude Code و Cursor و Codex و Gemini CLI و Hermes و OpenClaw و Cline و Goose و Aider وأي عميل MCP نفس مجمع الذاكرة.
إعادة تشغيل الجلسة
كل جلسة مسجلة قابلة لإعادة التشغيل في العارض المدمج مع إمكانية التشغيل والإيقاف المؤقت والتحكم في السرعة واختصارات لوحة المفاتيح لتصحيح الأخطاء وتحديد ما فعله الوكيل بالضبط ولماذا.
دورة حياة ذات 4 مستويات
يعمل خط أنابيب التوحيد على تقادم الملاحظات من المستويات قصيرة المدى إلى المستويات طويلة المدى، ويطبق الاضمحلال، وينسى تلقائيًا الذكريات البالية بحيث يبقى الفهرس صغيرًا وتبقى القدرة على الاستدعاء حادة.
لماذا تشغّل agentmemory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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