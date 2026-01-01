agentmemory هي ذاكرة دائمة مفتوحة المصدر لوكلاء ترميز الذكاء الاصطناعي وأي عميل متوافق مع MCP. تلتقط بصمت ما يفعله وكيلك في كل جلسة، وتضغطه في ذاكرة قابلة للبحث، وتحقن السياق الصحيح في الجلسة التالية حتى تتوقف عن إعادة شرح بنيتك، وإعادة اكتشاف نفس الأخطاء، وإعادة تعليم نفس التفضيلات.

بنيت على محرك iii مع خط أنابيب توحيد من 4 طبقات وبحث هجين BM25، متجه، ورسوم بيانية، تحقق agentmemory دقة استرجاع بنسبة 95.2% على معيار LongMemEval-S مع تقليل رموز السياق بنسبة 92% تقريبًا. الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تحافظ على نصوص الجلسات، والذكريات، وسجل الإعادة على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون سحابة بائع أو قياس لكل وكيل.