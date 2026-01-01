evcc هو جهاز تحكم مفتوح المصدر لشحن السيارات الكهربائية ونظام إدارة الطاقة المنزلية الذي يعطي الأولوية لشحن سيارتك الكهربائية بالطاقة الشمسية المنتجة ذاتيًا بدلاً من كهرباء الشبكة. يتصل بمئات من محطات الشحن الجدارية، ومحولات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين البطاريات، والعدادات الذكية، وواجهات برمجة تطبيقات المركبات (APIs) لتنسيق الشحن بناءً على فائض الطاقة الشمسية المباشر، وتعريفات الكهرباء الديناميكية، وحالة شحن البطارية.

استضافة evcc ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد الجهاز، وسجل الشحن، ومنطق الأتمتة تحت سيطرتك الكاملة، ويزيل أي اعتماد على خدمات السحابة الخاصة بالبائعين، ويضمن استمرار تشغيل استراتيجيات الشحن الخاصة بك بشكل موثوق كلما كانت الشمس مشرقة.