نشر evcc بنقرة واحدة.
متحكم في شحن المركبات الكهربائية المتوافق مع الطاقة الشمسية ومدير طاقة المنزل لمئات من صناديق الشحن الجدارية والعاكسات والمركبات.
اختر خطة VPS لـ evcc
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام evcc؟
evcc هو جهاز تحكم مفتوح المصدر لشحن السيارات الكهربائية ونظام إدارة الطاقة المنزلية الذي يعطي الأولوية لشحن سيارتك الكهربائية بالطاقة الشمسية المنتجة ذاتيًا بدلاً من كهرباء الشبكة. يتصل بمئات من محطات الشحن الجدارية، ومحولات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين البطاريات، والعدادات الذكية، وواجهات برمجة تطبيقات المركبات (APIs) لتنسيق الشحن بناءً على فائض الطاقة الشمسية المباشر، وتعريفات الكهرباء الديناميكية، وحالة شحن البطارية.
استضافة evcc ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد الجهاز، وسجل الشحن، ومنطق الأتمتة تحت سيطرتك الكاملة، ويزيل أي اعتماد على خدمات السحابة الخاصة بالبائعين، ويضمن استمرار تشغيل استراتيجيات الشحن الخاصة بك بشكل موثوق كلما كانت الشمس مشرقة.
الميزات الأساسية في evcc
شحن الطاقة الشمسية الفائضة
يشحن سيارتك الكهربائية بالطاقة الشمسية الفائضة في الوقت الفعلي، مما يزيد من الاستهلاك الذاتي ويقلل من واردات الشبكة.
دعم التعرفة الديناميكية
يجدول الشحن خلال أرخص ساعات تعريفات الكهرباء الديناميكية مثل Tibber و aWATTar و Octopus.
مئات من الأجهزة
يتكامل مع أجهزة الشحن والعدادات والعاكسات والمركبات من ABB و KEBA و go-e و Tesla و Fronius و SMA و SolarEdge و Huawei والعديد غيرها.
إعداد عبر المتصفح
قم بتكوين أجهزة الشحن الجدارية والمركبات والعدادات ونقاط الشحن من خلال واجهة مستخدم ويب موجهة دون الحاجة إلى تعديل ملفات YAML يدويًا.
مدرك لبطارية المنزل
ينسق شحن السيارة الكهربائية مع حالة شحن بطارية المنزل حتى لا تستنزف بطارية منزلك لتشغيل السيارة.
REST و MQTT APIs
يوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة لـ REST و MQTT لـ Home Assistant و openHAB و Node-RED والأتمتة المخصصة.
لماذا تشغّل evcc على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.