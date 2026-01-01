Cerbos هو نقطة قرار سياسة مستضافة ذاتيًا تفصل منطق التفويض عن رمز تطبيقك. بدلاً من نشر فحوصات الأذونات عبر الخدمات، يمكنك تحديد سياسات الموارد والمبادئ كملفات YAML ذات إصدارات، ويجيب Cerbos على أسئلة التفويض عبر واجهة برمجة تطبيقات REST و gRPC في أوقات استجابة أقل من المللي ثانية.

استضافة Cerbos ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل قرار تفويض وسجل تدقيق بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا ترى أي خدمة خارجية المستخدمين الذين يصلون إلى أي موارد. تعيش السياسات جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية الخاصة بك، وتتكامل مع أي لغة من خلال عملاء SDK التي تم إنشاؤها، ويمكن إعادة تحميلها في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل خدماتك.