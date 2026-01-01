نشر Cerbos بنقرة واحدة.
خدمة تفويض مفتوحة المصدر ومستقلة عن اللغة لكتابة سياسات التحكم في الوصول الواعية بالسياق كتعليمات برمجية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cerbos؟
Cerbos هو نقطة قرار سياسة مستضافة ذاتيًا تفصل منطق التفويض عن رمز تطبيقك. بدلاً من نشر فحوصات الأذونات عبر الخدمات، يمكنك تحديد سياسات الموارد والمبادئ كملفات YAML ذات إصدارات، ويجيب Cerbos على أسئلة التفويض عبر واجهة برمجة تطبيقات REST و gRPC في أوقات استجابة أقل من المللي ثانية.
استضافة Cerbos ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل قرار تفويض وسجل تدقيق بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا ترى أي خدمة خارجية المستخدمين الذين يصلون إلى أي موارد. تعيش السياسات جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية الخاصة بك، وتتكامل مع أي لغة من خلال عملاء SDK التي تم إنشاؤها، ويمكن إعادة تحميلها في وقت التشغيل دون إعادة تشغيل خدماتك.
الميزات الأساسية في Cerbos
السياسة ككود
تحديد قواعد الوصول في ملفات YAML التي يتم التحكم في إصداراتها مع سجل Git الكامل ومراجعة الكود والتحقق من CI/CD بدلاً من جداول قواعد البيانات المخفية داخل تطبيقك.
مستقل عن اللغة
استدعِ Cerbos عبر REST أو gRPC من أي لغة باستخدام عملاء SDK الرسميين لـ Go و Java و Node.js و Python و .NET و PHP و Ruby و Rust.
قرارات مدركة للسياق
قم بتقييم الأذونات مقابل سمات المستخدم والمورد والبيئة — بما في ذلك مطالبات JWT — للتعبير عن قواعد دقيقة تتجاوز تعيينات الأدوار الثابتة.
زمن استجابة أقل من ميلي ثانية
يتم تجميع السياسات في محرك قرار يعمل بالذاكرة، بحيث تعود عمليات التحقق في أقل بكثير من ميلي ثانية وتتوسع أفقيًا دون الحاجة إلى قفزة قاعدة بيانات.
سجل تدقيق مُدمج
يمكن تسجيل كل قرار تفويض مع سياق الطلب والاستجابة الكامل لتقارير الامتثال وتصحيح أخطاء السياسة بعد وقوعها.
لماذا تشغّل Cerbos على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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