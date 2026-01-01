نشر LimeSurvey بنقرة واحدة.
منصة استبيانات احترافية عبر الإنترنت لإنشاء الاستبيانات وجمع البيانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LimeSurvey؟
LimeSurvey هي منصة استبيانات مفتوحة المصدر رائدة تمكّن الباحثين والشركات والمؤسسات من إنشاء استبيانات احترافية عبر الإنترنت. تدعم أكثر من 80 لغة، ومنطق تفرعي متقدم، وإدارة المشاركين، وخيارات تصدير بيانات شاملة بما في ذلك تنسيقات SPSS و Excel.
بفضل أنواع أسئلتها المتعددة، والتصميم المخصص، وهندسة المكونات الإضافية، توفر LimeSurvey إمكانيات استبيانات على مستوى المؤسسات بدون رسوم اشتراك. يتضمن هذا القالب MariaDB لتخزين البيانات الموثوق به، و Redis لإدارة الجلسات السريعة، وتوجيه HTTPS من Traefik لتقديم الاستبيانات بشكل آمن.
الميزات الأساسية في LimeSurvey
أنواع الأسئلة المتقدمة
اختر من أكثر من 28 نوعًا من الأسئلة بما في ذلك المصفوفة والترتيب وتحميل الملفات والأسئلة القائمة على المعادلات لأي سيناريو استبيان.
منطق التفرع
أنشئ استبيانات ديناميكية تعرض أو تخفي الأسئلة بناءً على الإجابات السابقة باستخدام مدير تعبيرات قوي.
استبيانات متعددة اللغات
أنشئ استبيانات بأكثر من 80 لغة مع دعم تلقائي للنص من اليمين إلى اليسار لجمع بيانات عالمي حقيقي.
تصدير البيانات وتحليلها
تصدير النتائج إلى تنسيقات SPSS وR وExcel وCSV باستخدام أدوات الإحصائيات والرسوم البيانية والجداول التبادلية المضمنة.
إدارة المشاركين
تتبع المستجيبين باستخدام الوصول المستند إلى الرمز المميز، وأرسل التذكيرات، وتحكم في الحصص لإدارة استبيان دقيقة.
لماذا تشغّل LimeSurvey على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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