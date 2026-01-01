LimeSurvey هي منصة استبيانات مفتوحة المصدر رائدة تمكّن الباحثين والشركات والمؤسسات من إنشاء استبيانات احترافية عبر الإنترنت. تدعم أكثر من 80 لغة، ومنطق تفرعي متقدم، وإدارة المشاركين، وخيارات تصدير بيانات شاملة بما في ذلك تنسيقات SPSS و Excel.

بفضل أنواع أسئلتها المتعددة، والتصميم المخصص، وهندسة المكونات الإضافية، توفر LimeSurvey إمكانيات استبيانات على مستوى المؤسسات بدون رسوم اشتراك. يتضمن هذا القالب MariaDB لتخزين البيانات الموثوق به، و Redis لإدارة الجلسات السريعة، وتوجيه HTTPS من Traefik لتقديم الاستبيانات بشكل آمن.