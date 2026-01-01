نشر Eclipse Mosquitto بنقرة واحدة.
وسيط MQTT خفيف الوزن ومفتوح المصدر لربط أجهزة إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار، والتطبيقات باستخدام رسائل النشر/الاشتراك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Eclipse Mosquitto؟
Eclipse Mosquitto هو التطبيق المرجعي مفتوح المصدر لبروتوكول MQTT، ويدعم الإصدارات 5.0 و 3.1.1 و 3.1. إن الحد الأدنى من الحمل الثنائي لـ MQTT ونموذج النشر/الاشتراك يجعله الخيار القياسي لشبكات استشعار إنترنت الأشياء، ومحاور التشغيل الآلي للمنزل، وأي تطبيق تكون فيه سعة النطاق الترددي وعمر البطارية مهمين. يتم نشر Mosquitto في بيئات الإنتاج التي تتراوح من إعدادات Raspberry Pi المنزلية الفردية إلى عمليات نشر إنترنت الأشياء الصناعية واسعة النطاق.
يقوم هذا القالب بنشر Mosquitto مع تمكين مصادقة كلمة المرور افتراضيًا والتخزين الدائم لبيانات الرسائل والتكوين. يمنحك الاستضافة الذاتية اتصالات ورسائل غير محدودة بدون رسوم لكل جهاز، وتحكمًا كاملاً في قوائم التحكم في الوصول، وتسليمًا ثابتًا بزمن انتقال منخفض لا يمكن لوسطاء السحابة المشتركة ضمانه.
الميزات الأساسية في Eclipse Mosquitto
دعم بروتوكول MQTT
يدعم إصدارات MQTT 5.0 و 3.1.1 و 3.1، مما يضمن التوافق مع النطاق الكامل لأجهزة إنترنت الأشياء والمكتبات وأدوات العميل.
مصادقة كلمة المرور
تمنع المصادقة المستندة إلى كلمة المرور والمُعدة مسبقًا الاتصالات غير المصرح بها منذ لحظة بدء تشغيل الوسيط، دون الحاجة إلى إعداد إضافي.
ديمومة الرسالة
الرسائل المحتفظ بها وضمانات تسليم جودة الخدمة (QoS) تبقى بعد إعادة تشغيل الوسيط، مما يضمن أن الأجهزة التي تعيد الاتصال بعد فترة التوقف تتلقى التحديثات الفائتة.
التحكم في وصول الموضوع
تقيد قواعد ACL العملاء الذين يمكنهم النشر أو الاشتراك في مواضيع محددة، مما يتيح تكوينات وسيط متعددة المستأجرين ودقيقة.
تشفير TLS
يدعم TLS/SSL الأصلي تشفير جميع اتصالات العميل، مما يحمي بيانات المستشعر وأوامر التحكم أثناء النقل عبر الشبكات غير الموثوقة.
لماذا تشغّل Eclipse Mosquitto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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