نشر Grafana Loki بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام تجميع سجلات قابل للتوسع أفقيًا مستوحى من بروميثيوس، مصمم للفهرسة الفعالة من حيث التكلفة للعلامات بدلاً من النص الكامل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grafana Loki؟
Grafana Loki هو نظام تجميع سجلات مفتوح المصدر تم بناؤه بواسطة Grafana Labs ويتبع نهج بروميثيوس (Prometheus) للسجلات — فهو يفهرس فقط مجموعة صغيرة من تسميات البيانات الوصفية لكل تدفق بدلاً من محتوى السجل الكامل، مما يحافظ على تكاليف التخزين والنفقات التشغيلية أقل بكثير من قواعد بيانات السجلات التقليدية. يتم دفع السجلات بواسطة وكلاء مثل Promtail أو Grafana Alloy أو Fluent Bit أو Vector ويتم الاستعلام عنها باستخدام LogQL.
تجمع هذه القوالب Loki مع Grafana المكون مسبقًا كواجهة مستخدم وتوفر Loki مسبقًا كمصدر بيانات افتراضي، لذلك يمكن البحث في السجلات في عرض الاستكشاف (Explore view) بمجرد تشغيل المكدس. تُبقي الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) سجلات التطبيقات والتدقيق الحساسة بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، بدون رسوم استيعاب لكل جيجابايت.
الميزات الأساسية في Grafana Loki
الفهرسة القائمة على التسميات
يقوم Loki بفهرسة عدد قليل فقط من تسميات البيانات الوصفية لكل تدفق سجل بدلاً من الحمولة الكاملة، مما يقلل تكلفة التخزين والذاكرة مقارنة بالمحركات المشابهة لـ Elasticsearch.
لغة الاستعلام LogQL
استعلم عن السجلات باستخدام صيغة مستوحاة من PromQL تدعم التصفية والتحليل واستخراج المقاييس، بحيث يمكنك رسم معدلات الأخطاء وزمن الوصول بيانيًا مباشرة من سطور السجل.
واجهة مستخدم Grafana المجمعة
مثيل Grafana المضمن يأتي مع Loki مهيأ مسبقًا كمصدر بيانات، جاهز لعرض الاستكشاف ولوحات المعلومات والتنبيه الموحد من اليوم الأول.
استيعاب متعدد الوكلاء
استقبل السجلات من Promtail و Grafana Alloy و Fluent Bit و Vector و Logstash، وأي عميل يستخدم واجهة برمجة تطبيقات Loki للدفع لجمع مرن عبر مكدسك.
تنبيه موحد
تحديد قواعد التنبيه المستندة إلى LogQL عبر Grafana وتوجيه الإشعارات إلى Slack وPagerDuty والبريد الإلكتروني وwebhooks جنبًا إلى جنب مع تنبيهات المقاييس الموجودة لديك.
تخزين مدعوم بنظام الملفات
يحتفظ وضع الثنائي الفردي الافتراضي بالكتل وفهرس TSDB في وحدة تخزين Docker على القرص، دون الحاجة إلى مخزن كائنات خارجي للبدء.
لماذا تشغّل Grafana Loki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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