Grafana Loki هو نظام تجميع سجلات مفتوح المصدر تم بناؤه بواسطة Grafana Labs ويتبع نهج بروميثيوس (Prometheus) للسجلات — فهو يفهرس فقط مجموعة صغيرة من تسميات البيانات الوصفية لكل تدفق بدلاً من محتوى السجل الكامل، مما يحافظ على تكاليف التخزين والنفقات التشغيلية أقل بكثير من قواعد بيانات السجلات التقليدية. يتم دفع السجلات بواسطة وكلاء مثل Promtail أو Grafana Alloy أو Fluent Bit أو Vector ويتم الاستعلام عنها باستخدام LogQL.

تجمع هذه القوالب Loki مع Grafana المكون مسبقًا كواجهة مستخدم وتوفر Loki مسبقًا كمصدر بيانات افتراضي، لذلك يمكن البحث في السجلات في عرض الاستكشاف (Explore view) بمجرد تشغيل المكدس. تُبقي الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) سجلات التطبيقات والتدقيق الحساسة بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك، بدون رسوم استيعاب لكل جيجابايت.