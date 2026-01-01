نشر Grimmory بنقرة واحدة.
مدير مكتبة رقمية مستضاف ذاتيًا للكتب الإلكترونية والقصص المصورة والكتب الصوتية مع بيانات وصفية تلقائية وقارئ مدمج.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grimmory؟
Grimmory هو مدير شامل لمجموعات الكتب مستضاف ذاتيًا يحول الملفات الرقمية المتناثرة إلى مكتبة منظمة بشكل جميل. يدعم الكتب الإلكترونية (EPUB, MOBI, AZW)، وملفات PDF، والقصص المصورة (CBZ, CBR)، والكتب الصوتية (M4B, MP3)، ويجلب تلقائيًا العناوين والأغلفة والأوصاف والأنواع من Google Books و Open Library و Amazon لحظة إضافة الملفات.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تزيل قيود التخزين، والتقييد على المنصة، ومراقبة المحتوى الشائعة في خدمات الكتب الإلكترونية التجارية. تبقى مكتبتك بأكملها — بالإضافة إلى تقدم القراءة، والإبرازات، وحسابات المستخدمين المتعددين — على الأجهزة التي تمتلكها، ويمكن الوصول إليها من أي متصفح أو مزامنتها مع أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية Kobo عبر OPDS.
الميزات الأساسية في Grimmory
الإثراء الأوتوماتيكي للبيانات التعريفية
يتم جلب غلاف الكتاب وتفاصيل المؤلف والأوصاف والأنواع تلقائيًا من كتب Google والمكتبة المفتوحة وأمازون عند استيراد الكتب.
قارئ مدمج متعدد التنسيقات
اقرأ ملفات EPUB و MOBI و AZW و PDF و CBZ و CBR مباشرة في المتصفح مع سمات قابلة للتخصيص وأحجام خطوط وتتبع تقدم القراءة.
Kobo & OPDS مزامنة
مزامنة مكتبتك وموضع القراءة الخاص بك إلى أجهزة قراءة كتب كوبو الإلكترونية وأي تطبيق متوافق مع OPDS لقراءة سلسة دون اتصال بالإنترنت على الأجهزة المخصصة.
BookDrop استيراد تلقائي
قم بإسقاط ملفات جديدة في مجلد مراقب وسيقوم Grimmory باستيرادها تلقائيًا — لا يلزم تحميل يدوي أو إدخال بيانات وصفية.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات فردية بسجلات قراءة ومستويات صلاحيات منفصلة، مما يجعل Grimmory مثاليًا للعائلات ومجموعات القراءة التي تتشارك مكتبة واحدة.
لماذا تشغّل Grimmory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.