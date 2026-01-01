Grimmory هو مدير شامل لمجموعات الكتب مستضاف ذاتيًا يحول الملفات الرقمية المتناثرة إلى مكتبة منظمة بشكل جميل. يدعم الكتب الإلكترونية (EPUB, MOBI, AZW)، وملفات PDF، والقصص المصورة (CBZ, CBR)، والكتب الصوتية (M4B, MP3)، ويجلب تلقائيًا العناوين والأغلفة والأوصاف والأنواع من Google Books و Open Library و Amazon لحظة إضافة الملفات.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تزيل قيود التخزين، والتقييد على المنصة، ومراقبة المحتوى الشائعة في خدمات الكتب الإلكترونية التجارية. تبقى مكتبتك بأكملها — بالإضافة إلى تقدم القراءة، والإبرازات، وحسابات المستخدمين المتعددين — على الأجهزة التي تمتلكها، ويمكن الوصول إليها من أي متصفح أو مزامنتها مع أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية Kobo عبر OPDS.