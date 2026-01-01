يتصل محرك Hasura GraphQL بقاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك وينشئ تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مكتملة الأنواع في ثوانٍ. بدلاً من كتابة كود المحلل، أو تكوين تعريفات المخطط، أو بناء طبقات الاستعلام من الصفر، يوجه المطورون Hasura إلى قاعدة بيانات ويحصلون على الفور على التصفية والفرز والترقيم والتجميعات والاشتراكات في الوقت الفعلي — وكل ذلك يُدار من خلال لوحة تحكم مرئية.

مع أكثر من 32,000 نجمة على GitHub واستخدامها في الإنتاج لدى شركات حول العالم، تُعد Hasura أسرع مسار من قاعدة البيانات إلى واجهة برمجة التطبيقات (API). تحافظ الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ومنطق الاستعلام الخاص بك ضمن بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل طلب، ولا تكاليف خروج البيانات، وتحكم كامل في أذونات الوصول وتحديد المعدل.