نشر محرك Hasura GraphQL بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهات برمجة تطبيقات GraphQL وREST فورية فوق قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك — لا يلزم أي كود خلفي.
اختر خطة VPS لـ Hasura GraphQL Engine
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hasura GraphQL Engine؟
يتصل محرك Hasura GraphQL بقاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك وينشئ تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مكتملة الأنواع في ثوانٍ. بدلاً من كتابة كود المحلل، أو تكوين تعريفات المخطط، أو بناء طبقات الاستعلام من الصفر، يوجه المطورون Hasura إلى قاعدة بيانات ويحصلون على الفور على التصفية والفرز والترقيم والتجميعات والاشتراكات في الوقت الفعلي — وكل ذلك يُدار من خلال لوحة تحكم مرئية.
مع أكثر من 32,000 نجمة على GitHub واستخدامها في الإنتاج لدى شركات حول العالم، تُعد Hasura أسرع مسار من قاعدة البيانات إلى واجهة برمجة التطبيقات (API). تحافظ الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ومنطق الاستعلام الخاص بك ضمن بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل طلب، ولا تكاليف خروج البيانات، وتحكم كامل في أذونات الوصول وتحديد المعدل.
الميزات الأساسية في Hasura GraphQL Engine
واجهات برمجة تطبيقات GraphQL فورية
ينشئ تلقائيًا واجهة برمجة تطبيقات GraphQL مكتملة الأنواع من مخطط PostgreSQL الحالي الخاص بك — تتضمن الجداول وطرق العرض والعلاقات، دون الحاجة لكتابة أي كود محلل.
اشتراكات في الوقت الفعلي
يمكن تحويل أي استعلام GraphQL إلى اشتراك مباشر يدفع التحديثات إلى العملاء المتصلين عبر WebSockets مع تغير البيانات الأساسية.
أذونات على مستوى الصف
حدد قواعد التحكم في الوصول الدقيقة لكل جدول ودور وعملية باستخدام منشئ أذونات يعتمد على النقر والتحديد — لا حاجة إلى برمجيات وسيطة مخصصة.
تعيين نقطة نهاية REST
كشف أي استعلام GraphQL محفوظ كنقطة نهاية REST مسماة، مما يمنح العملاء الذين يستخدمون REST فقط إمكانية الوصول إلى نفس البيانات دون الحاجة إلى طبقة API منفصلة.
مخططات وإجراءات عن بعد
ربط واجهات برمجة تطبيقات GraphQL الخارجية وخدمات HTTP في المخطط الموحد، بحيث تستعلم العملاء عن كل شيء من خلال نقطة نهاية واحدة.
لماذا تشغّل Hasura GraphQL Engine على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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