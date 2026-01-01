نشر Ever Gauzy بنقرة واحدة.
منصة أعمال مفتوحة المصدر تجمع بين تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وإدارة الموارد البشرية (HRM)، ونظام تتبع المتقدمين (ATS)، وإدارة المشاريع في مساحة عمل واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ever Gauzy؟
Ever Gauzy هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأعمال توحد تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الموارد البشرية (HRM) ونظام تتبع المتقدمين (ATS) وإدارة المشاريع في مساحة عمل واحدة. وهي مصممة للوكالات والشركات الاستشارية والفرق القائمة على الخدمات التي تحتاج إلى تتبع الوقت وإدارة الرواتب وتشغيل مسارات المبيعات وتقديم تقارير عن الربحية دون تجميع خمسة اشتراكات SaaS منفصلة.
يؤدي الاستضافة الذاتية لـ Gauzy على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء بيانات العملاء والعقود والفواتير وسجلات الموارد البشرية تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون قيود على البائع. يتم تطوير المنصة بنشاط بواسطة Ever Co.، مع آلاف المساهمين على GitHub وترخيص مفتوح المصدر يسمح بالاستضافة الذاتية التجارية.
الميزات الأساسية في Ever Gauzy
مجموعة ERP موحدة
تتشارك وحدات المالية والمخزون والمشتريات والمحاسبة نموذج بيانات واحدًا، لذا تعكس التقارير دائمًا نفس الأرقام عبر الأقسام.
CRM مدمجة
تتبع العملاء المحتملين والصفقات وجهات الاتصال وخطوط الأنابيب جنبًا إلى جنب مع الفواتير وتسليم المشاريع دون تصدير البيانات بين أدوات منفصلة.
HRM و ATS
إدارة الموظفين والمرشحين والإجازات والعقود ومسار التوظيف الكامل من نشر الوظائف إلى الإعداد في مكان واحد.
تتبع الوقت وجداول الدوام
تتبع الوقت المدمج مع الإدخالات اليدوية والتلقائية يتكامل مباشرة مع كشوف الرواتب والفواتير وتقارير ربحية المشروع.
مساحات عمل متعددة المستأجرين
تشغيل منظمات وفرق متعددة على نشر واحد مع بيانات وأذونات وفوترة منفصلة لكل مستأجر.
تكامل API مفتوح
تتيح لك واجهات برمجة تطبيقات REST وGraphQL بالإضافة إلى عمليات دمج webhook مع GitHub وHubstaff وUpwork وMake.com توسيع Gauzy ليناسب سير العمل الحالي.
لماذا تشغّل Ever Gauzy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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