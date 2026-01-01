Ever Gauzy هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الأعمال توحد تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) وإدارة الموارد البشرية (HRM) ونظام تتبع المتقدمين (ATS) وإدارة المشاريع في مساحة عمل واحدة. وهي مصممة للوكالات والشركات الاستشارية والفرق القائمة على الخدمات التي تحتاج إلى تتبع الوقت وإدارة الرواتب وتشغيل مسارات المبيعات وتقديم تقارير عن الربحية دون تجميع خمسة اشتراكات SaaS منفصلة.

يؤدي الاستضافة الذاتية لـ Gauzy على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء بيانات العملاء والعقود والفواتير وسجلات الموارد البشرية تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون قيود على البائع. يتم تطوير المنصة بنشاط بواسطة Ever Co.، مع آلاف المساهمين على GitHub وترخيص مفتوح المصدر يسمح بالاستضافة الذاتية التجارية.