Redpanda Console هي واجهة مستخدم ويب مفتوحة المصدر بناها Redpanda Data لفحص وتشغيل مجموعات التدفق المتوافقة مع Kafka. تعرض المواضيع، الأقسام، الإزاحات، مجموعات المستهلكين، المخططات، قوائم التحكم بالوصول (ACLs)، وحمولات الرسائل الحية عبر واجهة واحدة، مع دعم مدمج لفك تشفير JSON و Avro و Protobuf و MessagePack.

هذا النشر بنقرة واحدة يشحن Console جنبًا إلى جنب مع وسيط Redpanda مدمج لتحصل على نقطة نهاية Kafka-API عاملة، وسجل مخطط (Schema Registry)، وواجهة برمجة تطبيقات الإدارة (Admin API) بمجرد بدء تشغيل الحاوية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأحداث، وحمولات العملاء، وبيانات تعريف التدفق تحت سيطرتك بالكامل بدون رسوم SaaS لكل وسيط.