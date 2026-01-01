نشر Redpanda Console بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم ويب صديقة للمطورين لإدارة مجموعات Kafka و Redpanda والمواضيع ومجموعات المستهلكين وتدفقات الرسائل الحية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Redpanda Console؟
Redpanda Console هي واجهة مستخدم ويب مفتوحة المصدر بناها Redpanda Data لفحص وتشغيل مجموعات التدفق المتوافقة مع Kafka. تعرض المواضيع، الأقسام، الإزاحات، مجموعات المستهلكين، المخططات، قوائم التحكم بالوصول (ACLs)، وحمولات الرسائل الحية عبر واجهة واحدة، مع دعم مدمج لفك تشفير JSON و Avro و Protobuf و MessagePack.
هذا النشر بنقرة واحدة يشحن Console جنبًا إلى جنب مع وسيط Redpanda مدمج لتحصل على نقطة نهاية Kafka-API عاملة، وسجل مخطط (Schema Registry)، وواجهة برمجة تطبيقات الإدارة (Admin API) بمجرد بدء تشغيل الحاوية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأحداث، وحمولات العملاء، وبيانات تعريف التدفق تحت سيطرتك بالكامل بدون رسوم SaaS لكل وسيط.
الميزات الأساسية في Redpanda Console
عارض الرسائل المباشر
بث السجلات من أي موضوع في الوقت الفعلي مع التنقل عبر الزمن، والبحث، وفك تشفير كل حقل على حدة لحمولات JSON و Avro و Protobuf.
إدارة المواضيع
إنشاء المواضيع وتكوينها وحذفها، وتعديل إعدادات الاستبقاء والتقسيم، وإنتاج رسائل اختبار مباشرة من المتصفح.
رؤى مجموعات المستهلكين
فحص أعضاء المجموعة، والتأخير لكل قسم، والإزاحات حتى تتمكن من تصحيح أخطاء المستهلكين العالقين دون الحاجة إلى البحث في أدوات سطر الأوامر.
سجل المخطط مدمج
تصفح مواضيع Avro وJSON Schema وProtobuf، واعرض سجل الإصدارات، وتحقق من التوافق قبل ترويج التغييرات.
وسيط Redpanda المدمج
تأتي مع وسيط Redpanda مهيأ بالكامل يعرض Kafka API و Schema Registry و Admin API للاختبار الفوري.
متوافق مع Kafka API
ربط Console بأي مجموعة Kafka أو Confluent Cloud أو MSK أو Redpanda خارجية عن طريق توجيهه إلى وسطاء (brokers) الموجودين لديك.
لماذا تشغّل Redpanda Console على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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