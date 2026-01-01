نشر Reiverr بنقرة واحدة.
واجهة موحدة ملائمة للتلفزيون لـ Jellyfin و TMDB و Sonarr و Radarr تحل محل الاكتشاف على غرار Overseerr.
اختر خطة VPS لـ Reiverr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Reiverr؟
Reiverr هو واجهة أمامية مفتوحة المصدر تجمع بين اكتشاف الوسائط وطلبها وتشغيلها في واجهة واحدة مناسبة للتلفزيون. بدلاً من التنقل بين Jellyfin وTMDB وSonarr وRadarr، يتصفح المستخدمون العناوين الشائعة، ويحصلون على توصيات مخصصة، ويطلبون المحتوى المفقود، ويقومون ببث ما هو موجود بالفعل في مكتبتهم — كل ذلك من تطبيق واحد مُحسّن لأجهزة التحكم عن بعد وواجهات المستخدم ذات العشرة أقدام.
استضافة Reiverr ذاتيًا على VPS الخاص بك يحافظ على كل مفتاح API متصل، وسجل المشاهدة، وسجل الطلبات تحت سيطرتك. تتيح لك البنية القائمة على المكونات الإضافية إضافة مصادر بث جديدة دون تعديل النواة، ويمكن لنفس الواجهة الخلفية تشغيل كل من تطبيق الويب وبناء أصلي على أجهزة تلفزيون Samsung Tizen الذكية.
الميزات الأساسية في Reiverr
اكتشاف TMDB
تصفح الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، والتوصيات المخصصة، وطاقم العمل، والتقييمات، والمقاطع الدعائية المدعومة من The Movie Database.
تشغيل Jellyfin
قم ببث المحتوى الموجود بالفعل في مكتبة Jellyfin الخاصة بك مباشرة داخل Reiverr دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو الجلسات.
طلبات Sonarr و Radarr
أرسل العناوين المفقودة مباشرة إلى Sonarr أو Radarr للتنزيل التلقائي واستيراد المكتبة دون فتح أي من واجهات المستخدم.
واجهة التلفزيون أولاً
ملاحة متوافقة مع أجهزة التحكم عن بعد، وخطوط كبيرة، وإبراز للتركيز، مصممة من الألف إلى الياء لأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة فك التشفير.
عمارة المكون الإضافي
ضع مكونات إضافية إضافية للتشغيل أو المصدر في مجلد المكونات الإضافية المثبت لتوسيع Reiverr دون إعادة بناء الصورة.
إصدار تلفزيون تايزن الذكي
قم بإقران الواجهة الخلفية المستضافة مع إصدار Tizen الرسمي لتثبيت Reiverr كتطبيق أصلي على أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية.
لماذا تشغّل Reiverr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.