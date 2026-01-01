نشر MQTTX بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل MQTT 5.0 يعمل عبر المتصفح لتصحيح أخطاء الوسطاء واختبار اتصالات IoT WebSocket دون الحاجة إلى تثبيتات محلية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MQTTX؟
MQTTX Web هو عميل MQTT 5.0 مفتوح المصدر من EMQX يعمل بالكامل في المتصفح، مما يتيح للمهندسين الاتصال بأي وسيط MQTT عبر WebSocket لفحص المواضيع ونشر الحمولات والتحقق من تدفقات رسائل إنترنت الأشياء في ثوانٍ. على عكس إصدار سطح المكتب، لا يتطلب MQTTX Web أي برنامج تثبيت — ففتح عنوان URL المنشور هو كل ما تحتاجه الفرق لبدء تصحيح أخطاء الوسطاء من أي كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.
تتيح استضافة MQTTX Web ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) توفير عميل WebSocket خاص ومتاح دائمًا على عنوان URL تتحكم فيه فرقتك، دون تسجيل أي نقطة نهاية مستضافة من طرف ثالث لبيانات اعتماد الوسيط الخاص بك ودون الاعتماد على مثيل emqx.io العام. يتم تخزين ملفات تعريف الاتصال محليًا في كل متصفح، لذا فإن النشر نفسه عديم الحالة وسهل الترقية.
الميزات الأساسية في MQTTX
دعم كامل لـ MQTT 5.0
اختبر كل ميزة من ميزات MQTT 5.0 بما في ذلك الخصائص ورموز السبب والاشتراكات المشتركة وأنماط الطلب والاستجابة مقابل أي وسيط متوافق.
اتصال WebSocket
الاتصال بوسطاء MQTT عبر WS و WSS مباشرة من المتصفح، وهو مثالي للتحقق من بوابات إنترنت الأشياء (IoT) وعملاء الويب التي تعتمد على نقل WebSocket.
مساحة عمل متعددة الوسطاء
احفظ وبدّل بين ملفات تعريف الاتصال لوسطاء الإنتاج، والتجريب، والمحليين دون مغادرة علامة التبويب أو إعادة تكوين بيانات الاعتماد في كل مرة.
نشر واشتراك الموضوع
اشترك في المواضيع العامة، وانشر حمولات JSON أو نص عادي أو Base64، وتفحص سجل الرسائل مع بيانات وصفية لجودة الخدمة (QoS)، والمحتفظ بها، والطابع الزمني.
وصول بدون تثبيت
شارك عنوان URL المنشور مع فريقك لمنح كل مهندس عميل MQTT دون توزيع ثنائيات سطح المكتب أو إدارة إصدارات الحزم.
تخزين البيانات من جانب العميل
تبقى إعدادات الاتصال وسجل الرسائل في المتصفح عبر localStorage، لذلك لا يحتفظ الخادم بأي بيانات اعتماد للوسيط ويظل عديم الحالة عبر الترقيات.
لماذا تشغّل MQTTX على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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