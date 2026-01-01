خصم يصل إلى 68% على MQTTX

نشر MQTTX بتثبيت بنقرة واحدة.

عميل MQTT 5.0 يعمل عبر المتصفح لتصحيح أخطاء الوسطاء واختبار اتصالات IoT WebSocket دون الحاجة إلى تثبيتات محلية.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر MQTTX بتثبيت بنقرة واحدة.

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KVM 1
879
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اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MQTTX؟

MQTTX Web هو عميل MQTT 5.0 مفتوح المصدر من EMQX يعمل بالكامل في المتصفح، مما يتيح للمهندسين الاتصال بأي وسيط MQTT عبر WebSocket لفحص المواضيع ونشر الحمولات والتحقق من تدفقات رسائل إنترنت الأشياء في ثوانٍ. على عكس إصدار سطح المكتب، لا يتطلب MQTTX Web أي برنامج تثبيت — ففتح عنوان URL المنشور هو كل ما تحتاجه الفرق لبدء تصحيح أخطاء الوسطاء من أي كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي.

تتيح استضافة MQTTX Web ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) توفير عميل WebSocket خاص ومتاح دائمًا على عنوان URL تتحكم فيه فرقتك، دون تسجيل أي نقطة نهاية مستضافة من طرف ثالث لبيانات اعتماد الوسيط الخاص بك ودون الاعتماد على مثيل emqx.io العام. يتم تخزين ملفات تعريف الاتصال محليًا في كل متصفح، لذا فإن النشر نفسه عديم الحالة وسهل الترقية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في MQTTX

دعم كامل لـ MQTT 5.0

اختبر كل ميزة من ميزات MQTT 5.0 بما في ذلك الخصائص ورموز السبب والاشتراكات المشتركة وأنماط الطلب والاستجابة مقابل أي وسيط متوافق.

اتصال WebSocket

الاتصال بوسطاء MQTT عبر WS و WSS مباشرة من المتصفح، وهو مثالي للتحقق من بوابات إنترنت الأشياء (IoT) وعملاء الويب التي تعتمد على نقل WebSocket.

مساحة عمل متعددة الوسطاء

احفظ وبدّل بين ملفات تعريف الاتصال لوسطاء الإنتاج، والتجريب، والمحليين دون مغادرة علامة التبويب أو إعادة تكوين بيانات الاعتماد في كل مرة.

نشر واشتراك الموضوع

اشترك في المواضيع العامة، وانشر حمولات JSON أو نص عادي أو Base64، وتفحص سجل الرسائل مع بيانات وصفية لجودة الخدمة (QoS)، والمحتفظ بها، والطابع الزمني.

وصول بدون تثبيت

شارك عنوان URL المنشور مع فريقك لمنح كل مهندس عميل MQTT دون توزيع ثنائيات سطح المكتب أو إدارة إصدارات الحزم.

تخزين البيانات من جانب العميل

تبقى إعدادات الاتصال وسجل الرسائل في المتصفح عبر localStorage، لذلك لا يحتفظ الخادم بأي بيانات اعتماد للوسيط ويظل عديم الحالة عبر الترقيات.

لماذا تشغّل MQTTX على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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