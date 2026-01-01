خصم يصل إلى 68% على Atomic Server

نشر خادم Atomic بنقرة واحدة.

نظام إدارة محتوى بلا واجهة مفتوح المصدر وفي الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات رسوم بيانية لقواعد المعرفة التعاونية والمحتوى المنظم.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر خادم Atomic بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Atomic Server

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Atomic Server؟

خادم Atomic هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا واجهة أمامية وقاعدة بيانات رسوم بيانية مبني على بيانات Atomic، وهي مجموعة فرعية صارمة من RDF تمنح كل جزء من المحتوى مخططًا مُحدد النوع وعنوان URL ثابتًا. على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تخزن كتلًا غير شفافة، يخزن خادم Atomic بيانات منظمة ومترابطة يمكن الاستعلام عنها والتحقق منها ومزامنتها في الوقت الفعلي عبر العملاء.

تحافظ استضافة خادم Atomic ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على الرسم البياني المعرفي والمستندات والجداول الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون قيود المورد أو رسوم لكل مقعد. تقوم WebSockets المدمجة ببث التحديثات المباشرة إلى كل عميل متصل، مما يجعله أساسًا قويًا للأدوات التعاونية، والويكيات الداخلية، والتطبيقات المخصصة التي تحتاج إلى واجهة خلفية منظمة وفي الوقت الفعلي.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Atomic Server

مزامنة في الوقت الفعلي

تدفع WebSockets المدمجة التغييرات إلى كل عميل متصل فورًا، لذا يعمل التحرير التعاوني ولوحات المعلومات المباشرة دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.

رسم بياني معرفي مُصنّف

كل مورد له مخطط وعنوان URL فريد يعتمد على بيانات Atomic، مما يمنح المحتوى الخاص بك التحقق والربط وإمكانية الاستعلام التي لا يمكن لمخازن المستندات المسطحة مضاهاتها.

محرر جداول قوي

تحرير السجلات المنظمة في واجهة مستخدم شبيهة بجدول البيانات مع أعمدة مكتوبة، ومراجع، وتحقق — واجهة مألوفة للمساهمين غير التقنيين.

بحث بالنص الكامل

يفهرس البحث المتكامل بالنص الكامل كل مورد تلقائيًا، مما يجعل قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للبحث فورًا دون الحاجة إلى تهيئة محرك منفصل.

JS, React, Svelte SDKs

تتيح مكتبات العميل الرسمية للمطورين إنشاء واجهات أمامية وتطبيقات مخصصة تقرأ وتكتب وتشترك في التغييرات المباشرة من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) مكتوبة.

لماذا تشغّل Atomic Server على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Omkar
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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