نشر خادم Atomic بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بلا واجهة مفتوح المصدر وفي الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات رسوم بيانية لقواعد المعرفة التعاونية والمحتوى المنظم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Atomic Server؟
خادم Atomic هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا واجهة أمامية وقاعدة بيانات رسوم بيانية مبني على بيانات Atomic، وهي مجموعة فرعية صارمة من RDF تمنح كل جزء من المحتوى مخططًا مُحدد النوع وعنوان URL ثابتًا. على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تخزن كتلًا غير شفافة، يخزن خادم Atomic بيانات منظمة ومترابطة يمكن الاستعلام عنها والتحقق منها ومزامنتها في الوقت الفعلي عبر العملاء.
تحافظ استضافة خادم Atomic ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على الرسم البياني المعرفي والمستندات والجداول الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون قيود المورد أو رسوم لكل مقعد. تقوم WebSockets المدمجة ببث التحديثات المباشرة إلى كل عميل متصل، مما يجعله أساسًا قويًا للأدوات التعاونية، والويكيات الداخلية، والتطبيقات المخصصة التي تحتاج إلى واجهة خلفية منظمة وفي الوقت الفعلي.
الميزات الأساسية في Atomic Server
مزامنة في الوقت الفعلي
تدفع WebSockets المدمجة التغييرات إلى كل عميل متصل فورًا، لذا يعمل التحرير التعاوني ولوحات المعلومات المباشرة دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.
رسم بياني معرفي مُصنّف
كل مورد له مخطط وعنوان URL فريد يعتمد على بيانات Atomic، مما يمنح المحتوى الخاص بك التحقق والربط وإمكانية الاستعلام التي لا يمكن لمخازن المستندات المسطحة مضاهاتها.
محرر جداول قوي
تحرير السجلات المنظمة في واجهة مستخدم شبيهة بجدول البيانات مع أعمدة مكتوبة، ومراجع، وتحقق — واجهة مألوفة للمساهمين غير التقنيين.
بحث بالنص الكامل
يفهرس البحث المتكامل بالنص الكامل كل مورد تلقائيًا، مما يجعل قواعد المعرفة الكبيرة قابلة للبحث فورًا دون الحاجة إلى تهيئة محرك منفصل.
JS, React, Svelte SDKs
تتيح مكتبات العميل الرسمية للمطورين إنشاء واجهات أمامية وتطبيقات مخصصة تقرأ وتكتب وتشترك في التغييرات المباشرة من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) مكتوبة.
لماذا تشغّل Atomic Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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