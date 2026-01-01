خصم يصل إلى 68% على Scada-LTS

نشر Scada-LTS بنقرة واحدة.

نظام SCADA ويب مفتوح المصدر للمراقبة الصناعية ولوحات المعلومات والإنذارات والتحكم في الأجهزة القائم على البروتوكول.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Scada-LTS بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Scada-LTS

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Scada-LTS؟

Scada-LTS هو نظام سكادا (التحكم الإشرافي وجمع البيانات) قائم على Java ومُصمم للويب، ومصمم للمهندسين الذين يحتاجون إلى مراقبة المعدات الصناعية والتحكم فيها من خلال متصفح. تم تطويره من قاعدة أكواد Mango Automation المثبتة، ويأتي مزودًا بمحرر عرض رسومي، وتسجيل البيانات التاريخية، وإدارة الإنذارات، والبرمجة النصية، وبرامج تشغيل مدمجة لـ Modbus و SNMP و OPC وبروتوكولات صناعية أخرى — بدون تراخيص احتكارية أو رسوم لكل علامة.

تُبقي استضافة Scada-LTS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات العمليات، وبيانات اعتماد الجهاز، ونشاط المشغل بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مع إتاحة لوحات المعلومات لفرق العمل الميدانية عبر HTTPS القياسي دون تعريض وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) للإنترنت العام.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Scada-LTS

برامج تشغيل متعددة البروتوكولات

تتصل مصادر بيانات Modbus وSNMP وOPC وHTTP وSQL الأصلية بوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وأجهزة الاستشعار والأنظمة الحالية دون الحاجة إلى بوابات طرف ثالث.

محرر طرق العرض الرسومية

يتيح منشئ العرض بالسحب والإفلات للمهندسين تكوين مخططات محاكاة حية ومقاييس ورسوم بيانية للاتجاهات مباشرة في المتصفح.

الإنذارات ومعالجات الأحداث

تحول مستويات الإنذار القابلة للتكوين، مع إجراءات البريد الإلكتروني والبرمجة النصية ونقاط الضبط، الحالات الشاذة إلى استجابات آلية في جميع أنحاء المصنع.

تسجيل البيانات التاريخية

يتم ختم كل نقطة بيانات بختم زمني وتخزينها في MySQL، مما يتيح تحليل الاتجاهات طويلة الأمد، والتقارير، ومسارات التدقيق التنظيمية.

البرمجة النصية ونقاط ميتا

نقاط الميتا ومعالجات الأحداث القائمة على JavaScript تحسب القيم المشتقة وKPIs والمنطق المخصص بدون خدمات خارجية.

بنية ويب أصلية

يعمل في Apache Tomcat بواجهة مستخدم تعتمد بالكامل على المتصفح، بحيث يمكن للمشغلين الوصول إلى لوحات المعلومات من أي جهاز على الشبكة.

لماذا تشغّل Scada-LTS على Hostinger؟

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شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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