Scada-LTS هو نظام سكادا (التحكم الإشرافي وجمع البيانات) قائم على Java ومُصمم للويب، ومصمم للمهندسين الذين يحتاجون إلى مراقبة المعدات الصناعية والتحكم فيها من خلال متصفح. تم تطويره من قاعدة أكواد Mango Automation المثبتة، ويأتي مزودًا بمحرر عرض رسومي، وتسجيل البيانات التاريخية، وإدارة الإنذارات، والبرمجة النصية، وبرامج تشغيل مدمجة لـ Modbus و SNMP و OPC وبروتوكولات صناعية أخرى — بدون تراخيص احتكارية أو رسوم لكل علامة.

تُبقي استضافة Scada-LTS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات العمليات، وبيانات اعتماد الجهاز، ونشاط المشغل بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مع إتاحة لوحات المعلومات لفرق العمل الميدانية عبر HTTPS القياسي دون تعريض وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) للإنترنت العام.