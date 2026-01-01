نشر Scada-LTS بنقرة واحدة.
نظام SCADA ويب مفتوح المصدر للمراقبة الصناعية ولوحات المعلومات والإنذارات والتحكم في الأجهزة القائم على البروتوكول.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Scada-LTS؟
Scada-LTS هو نظام سكادا (التحكم الإشرافي وجمع البيانات) قائم على Java ومُصمم للويب، ومصمم للمهندسين الذين يحتاجون إلى مراقبة المعدات الصناعية والتحكم فيها من خلال متصفح. تم تطويره من قاعدة أكواد Mango Automation المثبتة، ويأتي مزودًا بمحرر عرض رسومي، وتسجيل البيانات التاريخية، وإدارة الإنذارات، والبرمجة النصية، وبرامج تشغيل مدمجة لـ Modbus و SNMP و OPC وبروتوكولات صناعية أخرى — بدون تراخيص احتكارية أو رسوم لكل علامة.
تُبقي استضافة Scada-LTS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات العمليات، وبيانات اعتماد الجهاز، ونشاط المشغل بالكامل ضمن بنيتك التحتية، مع إتاحة لوحات المعلومات لفرق العمل الميدانية عبر HTTPS القياسي دون تعريض وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) للإنترنت العام.
الميزات الأساسية في Scada-LTS
برامج تشغيل متعددة البروتوكولات
تتصل مصادر بيانات Modbus وSNMP وOPC وHTTP وSQL الأصلية بوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وأجهزة الاستشعار والأنظمة الحالية دون الحاجة إلى بوابات طرف ثالث.
محرر طرق العرض الرسومية
يتيح منشئ العرض بالسحب والإفلات للمهندسين تكوين مخططات محاكاة حية ومقاييس ورسوم بيانية للاتجاهات مباشرة في المتصفح.
الإنذارات ومعالجات الأحداث
تحول مستويات الإنذار القابلة للتكوين، مع إجراءات البريد الإلكتروني والبرمجة النصية ونقاط الضبط، الحالات الشاذة إلى استجابات آلية في جميع أنحاء المصنع.
تسجيل البيانات التاريخية
يتم ختم كل نقطة بيانات بختم زمني وتخزينها في MySQL، مما يتيح تحليل الاتجاهات طويلة الأمد، والتقارير، ومسارات التدقيق التنظيمية.
البرمجة النصية ونقاط ميتا
نقاط الميتا ومعالجات الأحداث القائمة على JavaScript تحسب القيم المشتقة وKPIs والمنطق المخصص بدون خدمات خارجية.
بنية ويب أصلية
يعمل في Apache Tomcat بواجهة مستخدم تعتمد بالكامل على المتصفح، بحيث يمكن للمشغلين الوصول إلى لوحات المعلومات من أي جهاز على الشبكة.
لماذا تشغّل Scada-LTS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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