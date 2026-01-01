نشر DenoKV بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مفتاح-قيمة متسقة بقوة، بناها فريق Deno، مع معاملات ACID وواجهة برمجة تطبيقات (API) أصلية لـ JavaScript.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DenoKV؟
DenoKV هي قاعدة بيانات حديثة من نوع مفتاح-قيمة تم بناؤها بواسطة مطوري Deno، توفر تخزينًا متسقًا بقوة مع ضمانات معاملات ACID وواجهة برمجة تطبيقات (API) أصلية لـ JavaScript تندمج بشكل طبيعي في تطبيقات Deno. وهي تدعم العمليات الذرية، والفهارس الثانوية، والتحكم التلقائي بالإصدارات، والتعامل الفعال مع كل من البيانات الوصفية الصغيرة والكائنات الثنائية الكبيرة — وكل ذلك مدعوم بمحرك تخزين SQLite لتحقيق استمرارية موثوقة.
استضافة DenoKV ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك أداءً وتكاليف يمكن التنبؤ بها مقارنة بخدمات قواعد البيانات المُدارة، وتحكمًا كاملاً في طبقة بياناتك، ومصادقة قائمة على الرموز المميزة لتأمين الوصول. إنه المخزن الخلفي المثالي لتطبيقات Deno التي تحتاج إلى تخزين موثوق به من نوع مفتاح-قيمة دون الاعتماد على بائع معين أو تسعير سحابي متغير.
الميزات الأساسية في DenoKV
معاملات ACID
يضمن الذرية والاتساق والعزل والمتانة لجميع العمليات، مما يجعله آمنًا لتخزين حالة التطبيق الحرجة.
واجهة برمجة التطبيقات الأصلية لـ JavaScript
مصمم خصيصًا لـ Deno بواجهة برمجة تطبيقات غير متزامنة اصطلاحية تندمج بشكل طبيعي في تطبيقات Deno الحالية ومشاريع Deno Deploy.
عمليات ذرية متعددة المفاتيح
تنفيذ عمليات القراءة والتعديل والكتابة الشرطية عبر مفاتيح متعددة في معاملة ذرية واحدة، مما يتيح إدارة الحالة الخالية من شروط السباق.
فهارس ثانوية
تحديد الفهارس الثانوية على بياناتك لتمكين عمليات البحث الفعالة بما يتجاوز المفتاح الأساسي دون الحاجة إلى بنية تحتية خارجية للاستعلام.
الأمن القائم على الرموز
يؤمن جميع عمليات الوصول إلى قاعدة البيانات باستخدام رمز وصول تم إنشاؤه، مما يمنع الاتصالات غير المصرح بها إلى مخزن المفتاح-القيمة.
لماذا تشغّل DenoKV على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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