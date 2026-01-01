Pangolin Newt هو عميل نفق WireGuard يعمل بالكامل في مساحة المستخدم ووكيل TCP/UDP مصمم للاندماج مع منصة الوصول المدركة للهوية من Pangolin. يعمل Newt دون الحاجة إلى وحدات kernel أو امتيازات مرتفعة، وينشئ أنفاقًا مشفرة إلى عقد خروج Pangolin ويوفر وكلاء محليين لتوجيه حركة مرور التطبيقات بأمان.

يمنحك نشر Newt على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جنبًا إلى جنب مع خدماتك وصولاً عن بعد بدون ثقة إلى الموارد الخاصة من أي مكان، مع وصول محكوم بسياسات Pangolin المستندة إلى الهوية — لا يلزم تعريض IP عام أو تكاليف VPN التقليدية.