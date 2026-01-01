نشر Pangolin Newt بنقرة واحدة.
عميل نفق WireGuard في مساحة المستخدم الذي يكشف بأمان عن الخدمات الخاصة عبر منصة Pangolin للوصول عن بعد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pangolin Newt؟
Pangolin Newt هو عميل نفق WireGuard يعمل بالكامل في مساحة المستخدم ووكيل TCP/UDP مصمم للاندماج مع منصة الوصول المدركة للهوية من Pangolin. يعمل Newt دون الحاجة إلى وحدات kernel أو امتيازات مرتفعة، وينشئ أنفاقًا مشفرة إلى عقد خروج Pangolin ويوفر وكلاء محليين لتوجيه حركة مرور التطبيقات بأمان.
يمنحك نشر Newt على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جنبًا إلى جنب مع خدماتك وصولاً عن بعد بدون ثقة إلى الموارد الخاصة من أي مكان، مع وصول محكوم بسياسات Pangolin المستندة إلى الهوية — لا يلزم تعريض IP عام أو تكاليف VPN التقليدية.
الميزات الأساسية في Pangolin Newt
مساحة المستخدم WireGuard
يعمل بالكامل في مساحة المستخدم بدون وحدات kernel أو امتيازات مرتفعة، مما يجعله آمنًا ومباشرًا للنشر في بيئات الحاويات.
وصول الثقة الصفرية
يتم التحكم في الوصول إلى كل مورد بواسطة سياسات هوية بانغولين، مما يضمن أن المستخدمين المصادق عليهم والمصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى الخدمات الخاصة.
وكيل TCP/UDP مدمج
يعمل كمدير نفق ووكيل تطبيق، موجهًا حركة المرور لخدمات متعددة عبر اتصال WireGuard مشفر واحد.
الإدارة الأوتوماتيكية للنفق
يحافظ على اتصال WebSocket دائم بـ Pangolin مستوى التحكم بحيث يتم إعادة إنشاء الأنفاق تلقائيًا بعد انقطاعات الشبكة.
دعم اجتياز NAT
يتصل بشكل موثوق به من خلف جدران الحماية والشبكات المقيدة دون الحاجة إلى إعادة توجيه المنافذ يدويًا أو إجراء تغييرات على تكوين شبكتك.
لماذا تشغّل Pangolin Newt على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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