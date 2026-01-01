خصم يصل إلى 68% على Pangolin Newt

نشر Pangolin Newt بنقرة واحدة.

عميل نفق WireGuard في مساحة المستخدم الذي يكشف بأمان عن الخدمات الخاصة عبر منصة Pangolin للوصول عن بعد.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Pangolin Newt بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Pangolin Newt

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pangolin Newt؟

Pangolin Newt هو عميل نفق WireGuard يعمل بالكامل في مساحة المستخدم ووكيل TCP/UDP مصمم للاندماج مع منصة الوصول المدركة للهوية من Pangolin. يعمل Newt دون الحاجة إلى وحدات kernel أو امتيازات مرتفعة، وينشئ أنفاقًا مشفرة إلى عقد خروج Pangolin ويوفر وكلاء محليين لتوجيه حركة مرور التطبيقات بأمان.

يمنحك نشر Newt على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جنبًا إلى جنب مع خدماتك وصولاً عن بعد بدون ثقة إلى الموارد الخاصة من أي مكان، مع وصول محكوم بسياسات Pangolin المستندة إلى الهوية — لا يلزم تعريض IP عام أو تكاليف VPN التقليدية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Pangolin Newt

مساحة المستخدم WireGuard

يعمل بالكامل في مساحة المستخدم بدون وحدات kernel أو امتيازات مرتفعة، مما يجعله آمنًا ومباشرًا للنشر في بيئات الحاويات.

وصول الثقة الصفرية

يتم التحكم في الوصول إلى كل مورد بواسطة سياسات هوية بانغولين، مما يضمن أن المستخدمين المصادق عليهم والمصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى الخدمات الخاصة.

وكيل TCP/UDP مدمج

يعمل كمدير نفق ووكيل تطبيق، موجهًا حركة المرور لخدمات متعددة عبر اتصال WireGuard مشفر واحد.

الإدارة الأوتوماتيكية للنفق

يحافظ على اتصال WebSocket دائم بـ Pangolin مستوى التحكم بحيث يتم إعادة إنشاء الأنفاق تلقائيًا بعد انقطاعات الشبكة.

دعم اجتياز NAT

يتصل بشكل موثوق به من خلف جدران الحماية والشبكات المقيدة دون الحاجة إلى إعادة توجيه المنافذ يدويًا أو إجراء تغييرات على تكوين شبكتك.

لماذا تشغّل Pangolin Newt على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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