فينيكس هي منصة مفتوحة المصدر لمراقبة الذكاء الاصطناعي، تم بناؤها بواسطة Arize AI للفرق التي تطور تطبيقات باستخدام نماذج لغوية كبيرة، وعوامل، وخطوط أنابيب الاسترجاع. تلتقط كل أثر تنتجه تطبيقاتك من خلال أدوات OpenTelemetry القياسية، وتكشف عن زمن الاستجابة، واستخدام الرموز المميزة، وجودة الاستجابة حتى يتمكن المهندسون من اكتشاف التراجعات قبل وصولها إلى العملاء. بفضل عمليات التكامل الجاهزة مع LangChain، وLlamaIndex، وOpenAI، وAnthropic، ومعظم أطر عمل الذكاء الاصطناعي الأخرى، يندمج فينيكس في خطوط الأنابيب الحالية دون الحاجة إلى إعادة كتابة التعليمات البرمجية.

تتيح استضافة فينيكس ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمطالبات ومخرجات النموذج وسياق الاسترجاع على البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل تتبع أو قيود على إقامة البيانات — قم بتخزين أكبر قدر من القياس عن بعد يسمح به قرصك.