نشر Phoenix بنقرة واحدة.
منصة مراقبة AI مفتوحة المصدر لتتبع وتقييم ومراقبة تطبيقات LLM ووكلاء AI في الإنتاج.
اختر خطة VPS لـ Phoenix
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Phoenix؟
فينيكس هي منصة مفتوحة المصدر لمراقبة الذكاء الاصطناعي، تم بناؤها بواسطة Arize AI للفرق التي تطور تطبيقات باستخدام نماذج لغوية كبيرة، وعوامل، وخطوط أنابيب الاسترجاع. تلتقط كل أثر تنتجه تطبيقاتك من خلال أدوات OpenTelemetry القياسية، وتكشف عن زمن الاستجابة، واستخدام الرموز المميزة، وجودة الاستجابة حتى يتمكن المهندسون من اكتشاف التراجعات قبل وصولها إلى العملاء. بفضل عمليات التكامل الجاهزة مع LangChain، وLlamaIndex، وOpenAI، وAnthropic، ومعظم أطر عمل الذكاء الاصطناعي الأخرى، يندمج فينيكس في خطوط الأنابيب الحالية دون الحاجة إلى إعادة كتابة التعليمات البرمجية.
تتيح استضافة فينيكس ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمطالبات ومخرجات النموذج وسياق الاسترجاع على البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل تتبع أو قيود على إقامة البيانات — قم بتخزين أكبر قدر من القياس عن بعد يسمح به قرصك.
الميزات الأساسية في Phoenix
OpenTelemetry التتبع
التقط شجرة التنفيذ الكاملة لكل استدعاء LLM، واستدعاء أداة، وخطوة استرجاع باستخدام بروتوكول OTLP القياسي.
إطار التقييم
قم بتشغيل مقيمين يعتمدون على LLM كحكم ومقيمين قائمين على الكود عبر مجموعات البيانات لتقييم جودة الاستجابات واكتشاف التراجعات قبل النشر.
ملعب الأوامر
كرر على المطالبات جنبًا إلى جنب عبر النماذج والمعلمات دون لمس رمز التطبيق أو إعادة النشر.
تكاملات الأطر
أدوات جاهزة للدمج لـ LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock, و Vertex AI.
تجارب مجموعة البيانات
أنشئ مجموعات بيانات من تتبعات الإنتاج وأعد تشغيلها مقابل إصدارات جديدة من المطالبات أو النماذج لمقارنة المخرجات.
تحليل التضمين
فحص جودة الاسترجاع باستخدام تصورات التضمين التي تكشف الانجراف والتكتلات والنتائج منخفضة الصلة.
لماذا تشغّل Phoenix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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