نشر Gokapi بنقرة واحدة.
خادم مشاركة ملفات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها، وحماية بكلمة مرور، وواجهة خلفية اختيارية S3.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gokapi؟
Gokapi هو خادم مشاركة ملفات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، مصمم على غرار Firefox Send الذي توقف الآن. يتيح لك تحميل الملفات عبر واجهة مستخدم ويب وتوزيع روابط تنزيل قصيرة ومنتهية الصلاحية — وهو مثالي للمشاركة لمرة واحدة حيث لا يمتلك المستلم حسابًا على منصتك. يمكن أن يكون التخزين قرصًا محليًا أو أي حاوية متوافقة مع S3، ويدعم كل رابط انتهاء صلاحية قابل للتكوين، وحدود تنزيل، وكلمات مرور اختيارية.
استضافة Gokapi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يحافظ على المحتوى المشترك وسجلات وصول المستلمين داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة تحميل SaaS. يحافظ الملف الثنائي الوحيد المكتوب بلغة Go على بصمة صغيرة جدًا، وعلى عكس منصات مشاركة الملفات العامة، لا توجد قنوات إساءة استخدام معلنة — فقط الأشخاص الذين ترسل إليهم رابطًا يمكنهم رؤية ما قمت بتحميله.
الميزات الأساسية في Gokapi
روابط مشاركة تنتهي صلاحيتها
يحصل كل ملف تم تحميله على عنوان URL قصير مع انتهاء صلاحية قابل للتكوين حسب الوقت أو عدد التنزيلات، بحيث تتوقف الروابط عن العمل بعد أن يقوم المستلم بجلبها.
روابط محمية بكلمة مرور
يمكنك اختياريًا تقييد الوصول إلى التنزيلات بكلمة مرور خاصة بكل رابط، بحيث لا يمكن فتح حتى الروابط المسربة بدون معرفة السر.
تخزين محلي أو S3
تخزين الملفات على وحدة التخزين المحلية أو توجيه Gokapi إلى أي حاوية متوافقة مع S3 (AWS، Backblaze، MinIO) لتخزين مرن ودائم.
التشفير الشامل
يضمن التشفير الاختياري من جانب العميل ألا يرى الخادم النص العادي أبدًا للملفات المحملة التي تتم مشاركتها عبر روابط مشفرة من طرف إلى طرف تستخدم لمرة واحدة.
حسابات متعددة المستخدمين
أنشئ حسابات مستخدمين منفصلة بحيث يمكن لعدة موظفين أو أفراد عائلة مشاركة نسخة واحدة مع سجلات تحميل معزولة.
API و CLI
التحميل برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) أو واجهة سطر الأوامر الرسمية (CLI) لشحن مخرجات البناء وحزم السجلات ومخرجات الأتمتة.
لماذا تشغّل Gokapi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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