Gokapi هو خادم مشاركة ملفات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا، مصمم على غرار Firefox Send الذي توقف الآن. يتيح لك تحميل الملفات عبر واجهة مستخدم ويب وتوزيع روابط تنزيل قصيرة ومنتهية الصلاحية — وهو مثالي للمشاركة لمرة واحدة حيث لا يمتلك المستلم حسابًا على منصتك. يمكن أن يكون التخزين قرصًا محليًا أو أي حاوية متوافقة مع S3، ويدعم كل رابط انتهاء صلاحية قابل للتكوين، وحدود تنزيل، وكلمات مرور اختيارية.

استضافة Gokapi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص يحافظ على المحتوى المشترك وسجلات وصول المستلمين داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة تحميل SaaS. يحافظ الملف الثنائي الوحيد المكتوب بلغة Go على بصمة صغيرة جدًا، وعلى عكس منصات مشاركة الملفات العامة، لا توجد قنوات إساءة استخدام معلنة — فقط الأشخاص الذين ترسل إليهم رابطًا يمكنهم رؤية ما قمت بتحميله.