نشر FreeScout بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام مكتب مساعدة مفتوح المصدر وخفيف الوزن وصندوق بريد مشترك لدعم العملاء المحترفين بدون رسوم لكل وكيل.
اختر خطة VPS لـ FreeScout
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FreeScout؟
FreeScout هو منصة مكتب مساعدة وصندوق بريد مشترك مجانية ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام PHP و Laravel، ومصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Help Scout و Zendesk. توفر واجهة دعم احترافية ومألوفة مع دعم صناديق بريد متعددة، واكتشاف التعارضات، والردود المحفوظة، وأتمتة سير العمل — كل ما يحتاجه الفريق لإدارة استفسارات العملاء بكفاءة دون دفع رسوم اشتراك لكل وكيل.
نشر FreeScout على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مع MariaDB يمنحك سيادة كاملة على البيانات لكل محادثة عميل، ووكلاء وصناديق بريد غير محدودة، وحرية توسيع الوظائف من خلال نظام الوحدات النمطية. لا يوجد تسعير لكل وكيل، ولا حدود للمحادثات، ولا يوجد خطر من قيام بائع بزيادة التكاليف أو إيقاف الخدمة.
الميزات الأساسية في FreeScout
البريد الوارد المشترك
يتعاون وكلاء متعددون على نفس صندوق البريد مع اكتشاف التعارض الذي يمنع الردود المكررة لنفس العميل.
أتمتة سير العمل
أتمتة الإجراءات المتكررة باستخدام قواعد مخصصة — تعيين التذاكر تلقائيًا، وإرسال ردود جاهزة، وتفعيل الإشعارات بناءً على الشروط.
دعم متعدد صناديق البريد
إدارة صناديق بريد وارد منفصلة لأقسام مختلفة، أو علامات تجارية، أو منتجات من تثبيت FreeScout واحد.
الردود المحفوظة
أنشئ مكتبة من قوالب الردود للأسئلة الشائعة حتى يتمكن الوكلاء من الرد بدقة واتساق في ثوانٍ.
نظام الوحدات
توسيع الوظائف باستخدام وحدات المجتمع للدردشة المباشرة، واستبيانات الرضا، وقاعدة المعرفة، وتكاملات الجهات الخارجية.
لماذا تشغّل FreeScout على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.