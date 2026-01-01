FreeScout هو منصة مكتب مساعدة وصندوق بريد مشترك مجانية ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام PHP و Laravel، ومصممة كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Help Scout و Zendesk. توفر واجهة دعم احترافية ومألوفة مع دعم صناديق بريد متعددة، واكتشاف التعارضات، والردود المحفوظة، وأتمتة سير العمل — كل ما يحتاجه الفريق لإدارة استفسارات العملاء بكفاءة دون دفع رسوم اشتراك لكل وكيل.

نشر FreeScout على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مع MariaDB يمنحك سيادة كاملة على البيانات لكل محادثة عميل، ووكلاء وصناديق بريد غير محدودة، وحرية توسيع الوظائف من خلال نظام الوحدات النمطية. لا يوجد تسعير لكل وكيل، ولا حدود للمحادثات، ولا يوجد خطر من قيام بائع بزيادة التكاليف أو إيقاف الخدمة.