MariaDB هو أحد قواعد البيانات العلائقية الأكثر انتشارًا في العالم، وقد تم إنشاؤه بواسطة مطوري MySQL الأصليين ليظل مفتوح المصدر بشكل دائم. يوفر توافقًا كاملاً مع ACID، وتوافقًا مع MySQL، ومحركات تخزين متعددة، وميزات للمؤسسات مثل Galera Cluster لتوفير توفر عالٍ — مما يجعله أساسًا قويًا لتطبيقات الويب ومنصات SaaS وأعباء عمل البيانات من أي حجم.

يمنحك تشغيل MariaDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) موارد قاعدة بيانات مخصصة، وتحكمًا مباشرًا في التكوين والضبط، وخادم قاعدة بيانات مشترك يمكن الوصول إليه من جميع تطبيقاتك — دون التكاليف الإضافية والتسعير لكل مورد لخدمات قواعد البيانات المُدارة.