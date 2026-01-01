نشر MariaDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر وبديل مباشر لـ MySQL موثوق به من قبل ملايين عمليات النشر حول العالم.
اختر خطة VPS لـ MariaDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MariaDB؟
MariaDB هو أحد قواعد البيانات العلائقية الأكثر انتشارًا في العالم، وقد تم إنشاؤه بواسطة مطوري MySQL الأصليين ليظل مفتوح المصدر بشكل دائم. يوفر توافقًا كاملاً مع ACID، وتوافقًا مع MySQL، ومحركات تخزين متعددة، وميزات للمؤسسات مثل Galera Cluster لتوفير توفر عالٍ — مما يجعله أساسًا قويًا لتطبيقات الويب ومنصات SaaS وأعباء عمل البيانات من أي حجم.
يمنحك تشغيل MariaDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) موارد قاعدة بيانات مخصصة، وتحكمًا مباشرًا في التكوين والضبط، وخادم قاعدة بيانات مشترك يمكن الوصول إليه من جميع تطبيقاتك — دون التكاليف الإضافية والتسعير لكل مورد لخدمات قواعد البيانات المُدارة.
الميزات الأساسية في MariaDB
توافق MySQL
بديل مباشر لـ MySQL يعني أن التطبيقات الحالية وبرامج التشغيل والأدوات تعمل دون تغييرات في التعليمات البرمجية.
معاملات ACID
دعم كامل للمعاملات مع InnoDB يضمن سلامة البيانات للتطبيقات التي لا يمكنها تحمل حالة غير متسقة.
جاليرا كلاستر
النسخ المتماثل المدمج متعدد الأسياد لعمليات النشر عالية التوفر التي تتطلب عمليات قاعدة بيانات بدون توقف.
محركات تخزين متعددة
اختر من InnoDB، Aria، ColumnStore، والمزيد لمطابقة محرك التخزين مع كل نوع حمل عمل.
JSON & البيانات المكانية
يدعم نوع بيانات JSON الأصلي والفهارس المكانية نماذج بيانات التطبيقات الحديثة جنبًا إلى جنب مع البيانات العلائقية التقليدية.
لماذا تشغّل MariaDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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