نشر Firefly III بتثبيت بنقرة واحدة.
تحكم تحكمًا كاملاً في شؤونك المالية الشخصية باستخدام نظام مسك دفاتر مزدوج القيد آمن ومستضاف ذاتيًا.
اختر خطة VPS لـ Firefly III
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Firefly III؟
Firefly III هو المعيار الذهبي لإدارة الشؤون المالية الشخصية المستضافة ذاتيًا. يوفر منصة شاملة لتتبع دخلك ومصروفاتك وميزانياتك بدقة برامج المحاسبة الاحترافية. يسجل نظام القيد المزدوج للمحاسبة كل معاملة بسياق المصدر والوجهة الكامل، مما ينشئ دفتر أستاذ دقيقًا يمكنك مراجعته في أي وقت.
من خلال الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، فإنك تقضي على مخاطر مشاركة البيانات المالية الحساسة مع مجمعي البيانات من الأطراف الثالثة، مما يضمن بقاء صافي ثروتك وعادات إنفاقك وأرصدة حساباتك سرية للغاية بدون رسوم اشتراك وبدون استخراج بيانات.
الميزات الأساسية في Firefly III
مسك الدفاتر بالقيد المزدوج
ضمان الدقة المالية بنظام احترافي يتتبع كل سنت عبر حسابات متعددة.
الموازنة المتقدمة
قم بتعيين ميزانيات شهرية أو سنوية معقدة واستقبل مؤشرات مرئية عندما تقترب من حدودك.
قواعد الأتمتة
وفر الوقت بإنشاء قواعد مخصصة تقوم تلقائيًا بتصنيف المعاملات ووضع علامات عليها بناءً على الأوصاف أو المبالغ.
تقارير مفصلة
أنشئ رسومًا بيانية ومخططات ثاقبة لتصور صافي ثروتك وأنماط إنفاقك ونموك المالي بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Firefly III على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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