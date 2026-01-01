Firefly III هو المعيار الذهبي لإدارة الشؤون المالية الشخصية المستضافة ذاتيًا. يوفر منصة شاملة لتتبع دخلك ومصروفاتك وميزانياتك بدقة برامج المحاسبة الاحترافية. يسجل نظام القيد المزدوج للمحاسبة كل معاملة بسياق المصدر والوجهة الكامل، مما ينشئ دفتر أستاذ دقيقًا يمكنك مراجعته في أي وقت.

من خلال الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، فإنك تقضي على مخاطر مشاركة البيانات المالية الحساسة مع مجمعي البيانات من الأطراف الثالثة، مما يضمن بقاء صافي ثروتك وعادات إنفاقك وأرصدة حساباتك سرية للغاية بدون رسوم اشتراك وبدون استخراج بيانات.