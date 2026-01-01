خصم يصل إلى 68% على Node-RED

نشر Node-RED بتثبيت بنقرة واحدة.

أداة برمجة مرئية منخفضة الكود لربط أجهزة إنترنت الأشياء وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Node-RED بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Node-RED؟

Node-RED هي أداة برمجة مرئية قائمة على التدفق مبنية على Node.js تتيح لك ربط الأجهزة وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت باستخدام محرر سحب وإفلات قائم على المتصفح. تم تطويرها في الأصل بواسطة IBM وتتم صيانتها الآن بواسطة مؤسسة OpenJS، وهي تبسط بناء سير عمل الأتمتة دون كتابة تعليمات برمجية معقدة — قم بتوصيل العقد على لوحة قماشية ونشرها في ثوانٍ.

تمنحك استضافة Node-RED ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تدفقاتك والبيانات الحساسة التي تعالجها، بدون قيود على الاستخدام، ولا تقييد للمعدل، ولا اعتماد على منصة سحابية. سواء كنت تقوم بأتمتة مستشعرات إنترنت الأشياء، أو دمج خدمات الأعمال، أو تنسيق مسارات واجهة برمجة التطبيقات، يوفر Node-RED بيئة تشغيل مرنة وقابلة للتوسيع تعمل أينما احتجت إليها.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Node-RED

محرر التدفق المرئي

يتيح لك محرر السحب والإفلات المستند إلى المتصفح إنشاء ونشر عمليات تكامل معقدة دون كتابة تعليمات برمجية، مما يجعل الأتمتة في متناول الجميع.

4,000+ عقد مجتمعية

تثبيت العقد لـ MQTT وHTTP وقواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات السحابة ومئات الخدمات الأخرى مباشرة من مدير لوحة الألوان المدمج.

أصلي لـ IoT و MQTT

الدعم من الدرجة الأولى لبروتوكولات MQTT و Modbus وغيرها من بروتوكولات إنترنت الأشياء يجعل Node-RED المنصة القياسية للمنزل الذكي والأتمتة الصناعية.

عقد دوال جافاسكريبت

اكتب JavaScript مخصصًا داخل التدفقات للتعامل مع تحويلات البيانات المعقدة ومنطق الأعمال دون مغادرة المحرر المرئي.

مشاركة التدفق والمكتبة

تصدير التدفقات كـ JSON واستيراد التدفقات الجاهزة من مكتبة مجتمع Node-RED للبدء في استخدام عمليات التكامل الشائعة على الفور.

لماذا تشغّل Node-RED على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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