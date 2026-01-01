نشر Node-RED بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة برمجة مرئية منخفضة الكود لربط أجهزة إنترنت الأشياء وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Node-RED؟
Node-RED هي أداة برمجة مرئية قائمة على التدفق مبنية على Node.js تتيح لك ربط الأجهزة وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت باستخدام محرر سحب وإفلات قائم على المتصفح. تم تطويرها في الأصل بواسطة IBM وتتم صيانتها الآن بواسطة مؤسسة OpenJS، وهي تبسط بناء سير عمل الأتمتة دون كتابة تعليمات برمجية معقدة — قم بتوصيل العقد على لوحة قماشية ونشرها في ثوانٍ.
تمنحك استضافة Node-RED ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في تدفقاتك والبيانات الحساسة التي تعالجها، بدون قيود على الاستخدام، ولا تقييد للمعدل، ولا اعتماد على منصة سحابية. سواء كنت تقوم بأتمتة مستشعرات إنترنت الأشياء، أو دمج خدمات الأعمال، أو تنسيق مسارات واجهة برمجة التطبيقات، يوفر Node-RED بيئة تشغيل مرنة وقابلة للتوسيع تعمل أينما احتجت إليها.
الميزات الأساسية في Node-RED
محرر التدفق المرئي
يتيح لك محرر السحب والإفلات المستند إلى المتصفح إنشاء ونشر عمليات تكامل معقدة دون كتابة تعليمات برمجية، مما يجعل الأتمتة في متناول الجميع.
4,000+ عقد مجتمعية
تثبيت العقد لـ MQTT وHTTP وقواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات السحابة ومئات الخدمات الأخرى مباشرة من مدير لوحة الألوان المدمج.
أصلي لـ IoT و MQTT
الدعم من الدرجة الأولى لبروتوكولات MQTT و Modbus وغيرها من بروتوكولات إنترنت الأشياء يجعل Node-RED المنصة القياسية للمنزل الذكي والأتمتة الصناعية.
عقد دوال جافاسكريبت
اكتب JavaScript مخصصًا داخل التدفقات للتعامل مع تحويلات البيانات المعقدة ومنطق الأعمال دون مغادرة المحرر المرئي.
مشاركة التدفق والمكتبة
تصدير التدفقات كـ JSON واستيراد التدفقات الجاهزة من مكتبة مجتمع Node-RED للبدء في استخدام عمليات التكامل الشائعة على الفور.
لماذا تشغّل Node-RED على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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