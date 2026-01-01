نشر Lightdash بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مبنية حول dbt تحول نماذج بياناتك إلى لوحات معلومات ومخططات على الفور.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Lightdash؟
Lightdash هو منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مصممة للعمل بشكل أصلي مع dbt (أداة بناء البيانات). بدلاً من إعادة بناء تعريفات المقاييس داخل أداة ذكاء الأعمال، يقرأ Lightdash نماذج dbt والاختبارات والوثائق الموجودة لديك لإنشاء واجهة استكشاف وطبقة مقاييس تلقائيًا — مما يحافظ على منطق التحليلات متحكمًا في إصداراته في التعليمات البرمجية حيث ينتمي. يمكن للفرق إنشاء لوحات معلومات، وتشغيل استعلامات مخصصة، وجدولة تسليم التقارير دون تكرار العمل الذي تم إنجازه بالفعل في مشروع dbt الخاص بهم.
على عكس أدوات ذكاء الأعمال للأغراض العامة، فإن نهج Lightdash القائم على مصدر الحقيقة يعني أنه عندما يتغير نموذج dbt، يتم تحديث جميع الرسوم البيانية المبنية عليه تلقائيًا. يمنح استضافة Lightdash ذاتيًا فرق التحليلات تحكمًا كاملاً في بنيتها التحتية للبيانات دون توجيه نتائج الاستعلام عبر منصات سحابية تابعة لجهات خارجية.
الميزات الأساسية في Lightdash
dbt-native طبقة المقاييس
يقرأ Lightdash نماذج dbt والاختبارات ووثائق YAML الموجودة لإنشاء واجهة مستخدم للاستكشاف، مما يلغي الحاجة إلى إعادة تعريف المقاييس في أداة ذكاء أعمال منفصلة.
مستكشف SQL مخصص
قم بتشغيل استعلامات مخصصة على مستودع البيانات الخاص بك مباشرة من المتصفح، مع سحب تعريفات الأعمدة ونتائج الاختبار تلقائيًا من بيانات dbt الوصفية.
تسليم التقارير المجدولة
قم بتكوين لقطات متكررة للوحة المعلومات يتم تسليمها إلى البريد الإلكتروني أو Slack وفقًا لجدول زمني، مما يبقي أصحاب المصلحة على اطلاع دائم دون الحاجة إلى عمليات تصدير أو تنزيلات يدوية.
مساعد بيانات الذكاء الاصطناعي
اطرح أسئلة حول بياناتك باللغة الطبيعية واحصل على اقتراحات للرسوم البيانية مدعومة بطبقة المقاييس المحددة بالفعل في مشروع dbt الخاص بك.
التحليلات ذات التحكم في الإصدار
تعيش تعريفات التحليلات في كود dbt جنبًا إلى جنب مع نماذج بياناتك، مما يجعل تغييرات الرسوم البيانية والمقاييس قابلة للمراجعة والمقارنة والنشر من خلال سير عمل Git القياسية.
لماذا تشغّل Lightdash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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