نشر HyperDX بنقرة واحدة.
منصة مراقبة مفتوحة المصدر توحد السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادات جلسات المستخدم في واجهة على غرار Datadog.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HyperDX؟
HyperDX هي منصة مراقبة مفتوحة المصدر توحد السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادة تشغيل الجلسات في واجهة واحدة — بديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Datadog وأدوات APM التجارية الأخرى. تم بناؤه على ClickHouse للاستعلامات السريعة عبر بيانات القياس عن بعد عالية الكاردينالية ويتحدث OpenTelemetry بشكل أصلي، بحيث يمكن لأي تطبيق مزود بـ OTEL إرسال البيانات دون الحاجة إلى مصدّرين مخصصين أو وكلاء احتكاريين.
الاستضافة الذاتية لـ HyperDX على خادم VPS الخاص بك تتجنب رسوم الاستيعاب لكل مضيف ولكل جيجابايت التي تتزايد بشكل غير متوقع مع حركة المرور. تبقى السجلات والتتبعات وبيانات جلسات المستخدم — التي غالبًا ما تحتوي على معرفات العملاء وحمولات API وتفاصيل النظام الداخلية — على البنية التحتية الخاصة بك مع الاحتفاظ والوصول الذي تتحكم فيه بالكامل.
الميزات الأساسية في HyperDX
قابلية المراقبة الموحدة
السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادة تشغيل الجلسات تتواجد في واجهة مستخدم واحدة حتى يتمكن المهندسون من الانتقال من طلب فاشل إلى تتبعه الكامل دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.
OpenTelemetry أصلي
استوعب البيانات من أي خدمة مجهزة بـ OpenTelemetry عبر OTLP gRPC أو HTTP — لا يلزم وجود مصدّرين مخصصين أو وكلاء احتكاريين.
استعلامات مدعومة بـ ClickHouse
مبني على ClickHouse لعمليات البحث في أقل من ثانية عبر السجلات والتتبعات عالية التباين، بدون تجميع مسبق أو مقايضات في أخذ العينات.
إعادات تشغيل الجلسة
إعادة تشغيل جلسات المستخدم الأمامية المرتبطة بتتبعات الواجهة الخلفية لمعرفة بالضبط ما فعله المستخدم في اللحظات التي سبقت حدوث خطأ.
لوحات المعلومات والتنبيهات
أنشئ رسومًا بيانية مخصصة من أي إشارة وقم بتشغيل التنبيهات بناءً على أنماط السجلات أو أخطاء التتبع أو عتبات المقاييس عبر Slack أو PagerDuty أو webhooks.
الخصوصية المستضافة ذاتيًا
احتفظ بمعرفات العملاء، وحمولات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتفاصيل النظام الداخلية على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل مضيف أو لكل جيجابايت.
لماذا تشغّل HyperDX على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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