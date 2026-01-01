HyperDX هي منصة مراقبة مفتوحة المصدر توحد السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادة تشغيل الجلسات في واجهة واحدة — بديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Datadog وأدوات APM التجارية الأخرى. تم بناؤه على ClickHouse للاستعلامات السريعة عبر بيانات القياس عن بعد عالية الكاردينالية ويتحدث OpenTelemetry بشكل أصلي، بحيث يمكن لأي تطبيق مزود بـ OTEL إرسال البيانات دون الحاجة إلى مصدّرين مخصصين أو وكلاء احتكاريين.

الاستضافة الذاتية لـ HyperDX على خادم VPS الخاص بك تتجنب رسوم الاستيعاب لكل مضيف ولكل جيجابايت التي تتزايد بشكل غير متوقع مع حركة المرور. تبقى السجلات والتتبعات وبيانات جلسات المستخدم — التي غالبًا ما تحتوي على معرفات العملاء وحمولات API وتفاصيل النظام الداخلية — على البنية التحتية الخاصة بك مع الاحتفاظ والوصول الذي تتحكم فيه بالكامل.