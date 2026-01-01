خصم يصل إلى 68% على HyperDX

نشر HyperDX بنقرة واحدة.

منصة مراقبة مفتوحة المصدر توحد السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادات جلسات المستخدم في واجهة على غرار Datadog.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
419/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر HyperDX بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ HyperDX

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HyperDX؟

HyperDX هي منصة مراقبة مفتوحة المصدر توحد السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادة تشغيل الجلسات في واجهة واحدة — بديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Datadog وأدوات APM التجارية الأخرى. تم بناؤه على ClickHouse للاستعلامات السريعة عبر بيانات القياس عن بعد عالية الكاردينالية ويتحدث OpenTelemetry بشكل أصلي، بحيث يمكن لأي تطبيق مزود بـ OTEL إرسال البيانات دون الحاجة إلى مصدّرين مخصصين أو وكلاء احتكاريين.

الاستضافة الذاتية لـ HyperDX على خادم VPS الخاص بك تتجنب رسوم الاستيعاب لكل مضيف ولكل جيجابايت التي تتزايد بشكل غير متوقع مع حركة المرور. تبقى السجلات والتتبعات وبيانات جلسات المستخدم — التي غالبًا ما تحتوي على معرفات العملاء وحمولات API وتفاصيل النظام الداخلية — على البنية التحتية الخاصة بك مع الاحتفاظ والوصول الذي تتحكم فيه بالكامل.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في HyperDX

قابلية المراقبة الموحدة

السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادة تشغيل الجلسات تتواجد في واجهة مستخدم واحدة حتى يتمكن المهندسون من الانتقال من طلب فاشل إلى تتبعه الكامل دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

OpenTelemetry أصلي

استوعب البيانات من أي خدمة مجهزة بـ OpenTelemetry عبر OTLP gRPC أو HTTP — لا يلزم وجود مصدّرين مخصصين أو وكلاء احتكاريين.

استعلامات مدعومة بـ ClickHouse

مبني على ClickHouse لعمليات البحث في أقل من ثانية عبر السجلات والتتبعات عالية التباين، بدون تجميع مسبق أو مقايضات في أخذ العينات.

إعادات تشغيل الجلسة

إعادة تشغيل جلسات المستخدم الأمامية المرتبطة بتتبعات الواجهة الخلفية لمعرفة بالضبط ما فعله المستخدم في اللحظات التي سبقت حدوث خطأ.

لوحات المعلومات والتنبيهات

أنشئ رسومًا بيانية مخصصة من أي إشارة وقم بتشغيل التنبيهات بناءً على أنماط السجلات أو أخطاء التتبع أو عتبات المقاييس عبر Slack أو PagerDuty أو webhooks.

الخصوصية المستضافة ذاتيًا

احتفظ بمعرفات العملاء، وحمولات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتفاصيل النظام الداخلية على البنية التحتية الخاصة بك دون تسعير لكل مضيف أو لكل جيجابايت.

لماذا تشغّل HyperDX على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ابدأ الآن
ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
Herriman

استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

Martin K
Martin K

الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

ابدأ الآن

استكشف المزيد من التطبيقات الجاهزة للنشر

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma هي أداة مراقبة جميلة ومستضافة ذاتيًا

اختر
Alerta

Alerta

منصة إدارة التنبيهات مفتوحة المصدر لتوحيد تنبيهات المراقبة

اختر
Apache Druid

Apache Druid

قاعدة بيانات تحليلية في الوقت الفعلي لاستعلامات OLAP فائقة السرعة على بيانات الأحداث المتدفقة

اختر
اطّلع على جميع التطبيقات

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.