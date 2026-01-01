بوابة WebThings هي تطبيق مفتوح المصدر لمواصفات "ويب الأشياء" (Web of Things)، تم تطويره في الأصل بواسطة موزيلا ويتم صيانته الآن بواسطة مجتمع WebThings. يربط أجهزة المنزل الذكي من أنظمة بيئية مختلفة في لوحة تحكم خاصة واحدة، ويعرض كل جهاز كـ "شيء ويب" (Web Thing) بواجهة برمجة تطبيقات (API) قياسية لـ HTTP و WebSocket.

تشغيل بوابة WebThings على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الجهاز وقواعد التشغيل الآلي وتكوين الإضافات بعيدًا تمامًا عن السحابات الخاصة بالبائعين. تدعم البوابة بروتوكولات MQTT والبروتوكولات القائمة على IP بشكل جاهز، بينما تظل إضافات Zigbee و Z-Wave و Bluetooth متاحة للمستخدمين الذين يربطون الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بجسر بعيد أو أجهزة متوافقة.