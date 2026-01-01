نشر WebThings Gateway بنقرة واحدة
بوابة ويب الأشياء مفتوحة المصدر لتوحيد والتحكم في أجهزة المنزل الذكي من لوحة تحكم ويب خاصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WebThings Gateway؟
بوابة WebThings هي تطبيق مفتوح المصدر لمواصفات "ويب الأشياء" (Web of Things)، تم تطويره في الأصل بواسطة موزيلا ويتم صيانته الآن بواسطة مجتمع WebThings. يربط أجهزة المنزل الذكي من أنظمة بيئية مختلفة في لوحة تحكم خاصة واحدة، ويعرض كل جهاز كـ "شيء ويب" (Web Thing) بواجهة برمجة تطبيقات (API) قياسية لـ HTTP و WebSocket.
تشغيل بوابة WebThings على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الجهاز وقواعد التشغيل الآلي وتكوين الإضافات بعيدًا تمامًا عن السحابات الخاصة بالبائعين. تدعم البوابة بروتوكولات MQTT والبروتوكولات القائمة على IP بشكل جاهز، بينما تظل إضافات Zigbee و Z-Wave و Bluetooth متاحة للمستخدمين الذين يربطون الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بجسر بعيد أو أجهزة متوافقة.
الميزات الأساسية في WebThings Gateway
واجهة برمجة تطبيقات شبكة الأشياء
يتم عرض كل جهاز متصل من خلال واجهة برمجة تطبيقات قياسية لأشياء الويب (Web Things API) تعتمد على HTTP و WebSocket للاستخدام في البرامج النصية ولوحات المعلومات وتطبيقات الطرف الثالث.
محرك قواعد بصري
يتيح لك محرر قواعد السحب والإفلات ربط المشغلات والإجراءات عبر أي جهاز متصل دون كتابة تعليمات برمجية.
النظام البيئي للإضافات
قم بتثبيت محولات لـ MQTT، و Philips Hue، و TP-Link، و IKEA Tradfri، وأجهزة استشعار افتراضية، وعشرات أخرى من دليل الإضافات المدمج.
خاص افتراضيًا
تبقى جميع بيانات الجهاز والسجلات والأتمتة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون الحاجة إلى حساب بائع، أو قياس عن بعد، أو ترحيل سحابي.
مخطط أرضي وسجلات
ضع الأجهزة على مخطط أرضي مخصص وراجع بيانات المستشعر التاريخية باستخدام عارض السجلات المدمج لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
إمكانية الوصول الصوتي وعبر HTTPS
نفق اختياري، وHTTPS، وتكاملات مع المساعدات الصوتية تتيح لك الوصول إلى البوابة بأمان من أي مكان.
لماذا تشغّل WebThings Gateway على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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