نشر Wallabag بنقرة واحدة.
خدمة القراءة لاحقًا ذاتية الاستضافة التي تحفظ وتنظف مقالات الويب للقراءة دون تشتيت الانتباه في وضع عدم الاتصال.
اختر خطة VPS لـ Wallabag
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Wallabag؟
Wallabag هو تطبيق للقراءة لاحقًا ذاتي الاستضافة يحفظ مقالات الويب ويزيل الإعلانات والتنقل والفوضى، ليقدم النص والصور فقط لقراءة نظيفة ومركزة. يعمل كبديل خاص لـ Pocket و Instapaper مع دعم كامل للقراءة دون اتصال بالإنترنت.
استضافة Wallabag ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن قائمة القراءة وأرشيف المقالات الخاصة بك يتم تخزينها على البنية التحتية الخاصة بك دون وصول طرف ثالث. إضافات المتصفح لـ Chrome و Firefox تجعل حفظ المقالات بنقرة واحدة، بينما تتيح تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي iOS و Android القراءة دون اتصال بالإنترنت أثناء التنقل. الاستيراد من Pocket و Instapaper يجعل عملية النقل مباشرة.
الميزات الأساسية في Wallabag
قراءة مقال نظيفة
يستخرج Wallabag محتوى المقالات ويزيل الإعلانات والتنقل والمشتتات لتجربة قراءة نظيفة ومركزة.
الوصول دون اتصال
تتم مزامنة المقالات المحفوظة مع تطبيقات الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS و Android، مما يتيح القراءة دون اتصال بالإنترنت.
إضافات المتصفح
احفظ المقالات من كروم وفايرفوكس بنقرة واحدة باستخدام إضافة متصفح Wallabag الرسمية.
الوسم & البحث
تنظيم المقالات المحفوظة باستخدام العلامات والعثور على أي شيء على الفور باستخدام البحث بالنص الكامل عبر أرشيف القراءة الخاص بك بالكامل.
استيراد من Pocket
قم بترحيل قائمة القراءة الحالية الخاصة بك من Pocket أو Instapaper إلى Wallabag دون فقدان أي مقالات محفوظة.
لماذا تشغّل Wallabag على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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