FeatBit هي منصة لإدارة الميزات على مستوى المؤسسات تتيح لفرق الهندسة نشر التعليمات البرمجية خلف علامات الميزات، وتشغيل عمليات الطرح التدريجي (بالنسب المئوية)، واستهداف شرائح مستخدمين محددة، والتراجع فورًا دون إعادة النشر. تحافظ حزم تطوير البرامج (SDKs) الأصلية لعشر لغات شائعة وخادم التقييم في الوقت الفعلي على مزامنة تغييرات العلامات عبر العملاء في أقل من ثانية.

تتيح لك استضافة FeatBit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بتكوينات العلامات وقواعد استهداف المستخدمين وسجلات التدقيق داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مقعد وبدون حصص تقييم شهرية. يأتي النشر مزودًا بواجهة المستخدم للإدارة وواجهة برمجة التطبيقات (API) وخادم التقييم وخدمة التحليلات وPostgreSQL مهيأة مسبقًا خلف HTTPS.