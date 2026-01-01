نشر FeatBit بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لأعلام الميزات والتجارب، مبنية كبديل مستضاف ذاتيًا لـ LaunchDarkly.
اختر خطة VPS لـ FeatBit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FeatBit؟
FeatBit هي منصة لإدارة الميزات على مستوى المؤسسات تتيح لفرق الهندسة نشر التعليمات البرمجية خلف علامات الميزات، وتشغيل عمليات الطرح التدريجي (بالنسب المئوية)، واستهداف شرائح مستخدمين محددة، والتراجع فورًا دون إعادة النشر. تحافظ حزم تطوير البرامج (SDKs) الأصلية لعشر لغات شائعة وخادم التقييم في الوقت الفعلي على مزامنة تغييرات العلامات عبر العملاء في أقل من ثانية.
تتيح لك استضافة FeatBit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بتكوينات العلامات وقواعد استهداف المستخدمين وسجلات التدقيق داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون رسوم لكل مقعد وبدون حصص تقييم شهرية. يأتي النشر مزودًا بواجهة المستخدم للإدارة وواجهة برمجة التطبيقات (API) وخادم التقييم وخدمة التحليلات وPostgreSQL مهيأة مسبقًا خلف HTTPS.
الميزات الأساسية في FeatBit
بث الأعلام في الوقت الحقيقي
خادم تقييم مخصص يدفع تحديثات العلامات إلى SDKs عبر WebSockets بحيث تسري التغييرات في العملاء في غضون أجزاء من الثانية من التبديل.
عمليات طرح المستخدمين المستهدفة
اطرح الميزات حسب النسبة المئوية، أو سمة المستخدم، أو الشريحة المسماة، واجمع القواعد لتقييد الإصدارات لمجموعات محددة قبل تعميمها عالميًا.
تجارب A/B أصلية
ربط متغيرات العلامة بمقاييس المنتج وتشغيل التجارب من البداية إلى النهاية باستخدام التحليلات المضمنة، مما يلغي الحاجة إلى أداة تجريب منفصلة.
عشرة SDKs رسمية
حزم تطوير البرامج (SDKs) للخادم والعميل لـ JavaScript و Java و .NET و Go و Python و Node و PHP و Rust و Android و iOS تدمج الأعلام في أي بيئة إنتاج.
سجل التدقيق والتاريخ
يتم تسجيل كل تغيير في العلامة والقطاع والقاعدة مع الفاعل والطابع الزمني والفروقات، مما يجعل عمليات التراجع ومراجعات الامتثال أمراً مباشراً.
تحديد نطاق المشروع والبيئة
تنظيم العلامات في مشاريع ذات بيئات تطوير وتجريب وإنتاج معزولة، لكل منها مفاتيح SDK وقواعد استهداف خاصة بها.
لماذا تشغّل FeatBit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.