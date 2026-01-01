نشر Silex بنقرة واحدة.
منشئ مواقع ويب مرئي مفتوح المصدر لا يتطلب كودًا، ينتج ملفات HTML و CSS نظيفة وقابلة للنقل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Silex؟
سايلكس هو البديل مفتوح المصدر لـ Webflow — منشئ مواقع ويب مرئي، بدون أكواد، يعمل بالكامل في المتصفح وينتج ملفات HTML و CSS قياسية. على عكس منشئي مواقع الويب التجارية التي تحبس تصميماتك ومحتواك على منصاتها، يخزن سايلكس كل شيء كملفات عادية على خادمك الخاص. يتصل بأنظمة إدارة المحتوى اللارأسية (headless CMSs) للمحتوى الديناميكي، ويتكامل مع مولدات المواقع الثابتة مثل 11ty، ويمكن توسيعه من خلال نظام إضافات.
استضافة سايلكس ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح مصممي الويب والوكالات مساحة عمل لمشاريع غير محدودة بتكلفة خادم ثابتة، بدون رسوم لكل موقع وبدون الاعتماد على بقاء منصة طرف ثالث متاحة أو بأسعار معقولة.
الميزات الأساسية في Silex
محرّر السحب والإفلات المرئي
قم بإنشاء الصفحات بصريًا باستخدام محرر يعتمد على GrapesJS مع المكونات والأنماط وأدوات التخطيط — لا يتطلب معرفة بلغة HTML أو CSS.
مخرجات HTML ثابتة
كل موقع ينتجه Silex نظيف، HTML و CSS قياسي — لا توجد تبعيات وقت التشغيل، يعمل على أي مزود استضافة، وهو قابل للنقل بالكامل.
ربط بيانات CMS
ربط تصاميم الصفحات بووردبريس (GraphQL)، وسترابي، وسكيدكس، وأنظمة إدارة المحتوى اللارأسية الأخرى حتى يتمكن غير المطورين من تحديث المحتوى دون المساس بالتصميم.
لوحة تحكم متعددة المواقع
إدارة مشاريع مواقع ويب غير محدودة من مثيل Silex واحد، منظمة في مساحة عمل واحدة للوكالات والمستقلين الذين لديهم عملاء متعددون.
قابلية توسعة المكونات الإضافية
قم بتوسيع Silex باستخدام مكونات مخصصة وموصلات بيانات وتكاملات خدمة خارجية من خلال نظام المكونات الإضافية دون الحاجة إلى تفريع النواة.
لماذا تشغّل Silex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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