سايلكس هو البديل مفتوح المصدر لـ Webflow — منشئ مواقع ويب مرئي، بدون أكواد، يعمل بالكامل في المتصفح وينتج ملفات HTML و CSS قياسية. على عكس منشئي مواقع الويب التجارية التي تحبس تصميماتك ومحتواك على منصاتها، يخزن سايلكس كل شيء كملفات عادية على خادمك الخاص. يتصل بأنظمة إدارة المحتوى اللارأسية (headless CMSs) للمحتوى الديناميكي، ويتكامل مع مولدات المواقع الثابتة مثل 11ty، ويمكن توسيعه من خلال نظام إضافات.

استضافة سايلكس ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح مصممي الويب والوكالات مساحة عمل لمشاريع غير محدودة بتكلفة خادم ثابتة، بدون رسوم لكل موقع وبدون الاعتماد على بقاء منصة طرف ثالث متاحة أو بأسعار معقولة.