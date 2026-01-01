نشر Etherpad بنقرة واحدة.
محرر نصوص تعاوني مفتوح المصدر يعمل في الوقت الفعلي، يتيح لعدة مستخدمين كتابة وتحرير المستندات في وقت واحد.
اختر خطة VPS لـ Etherpad
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Etherpad؟
إيثر باد هو محرر تعاوني مفتوح المصدر وقائم على الويب، يتيح لعدة مستخدمين تحرير نفس المستند في وقت واحد، مع ظهور التغييرات فورًا لجميع المشاركين. يتم ترميز نص كل مساهم بالألوان، مما يسهل رؤية من كتب ماذا. لا يلزم التسجيل أو تثبيت أي برنامج — فقط شارك رابطًا وابدأ التعاون.
استضافة إيثر باد ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن أن المستندات الحساسة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. يوفر الواجهة الخلفية PostgreSQL المضمنة استمرارية موثوقة وسجل إصدارات كامل، بينما يتيح لك نظام المكونات الإضافية القابل للتوسيع إضافة دعم الصور وقوائم المهام والتكاملات المخصصة المصممة خصيصًا لسير عمل فريقك.
الميزات الأساسية في Etherpad
التحرير التعاوني في الوقت الفعلي
تظهر التغييرات من كل مشارك فورًا مع تحديد المصدر المرمز بالألوان، حتى تتمكن الفرق من الكتابة معًا دون تعارضات دمج أو قفل.
سجل الإصدارات الكاملة
يتم تخزين كل مراجعة باستخدام شريط تمرير زمني يتيح لك التراجع واستعادة أي حالة سابقة للمستند.
لا يتطلب التسجيل
ينضم المشاركون إلى المساحات عبر رابط مشترك دون إنشاء حسابات، مما يقلل الاحتكاك للتعاون لمرة واحدة مع الضيوف الخارجيين.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع Etherpad باستخدام الإضافات لتضمين الصور وقوائم المهام وتنسيقات التصدير وتكامل الأدوات لتناسب الاحتياجات المحددة لفريقك.
لوحة المشرف
تتيح لك واجهة الإدارة المستندة إلى الويب إدارة اللوحات ومراقبة النشاط وتكوين إعدادات الخادم دون الحاجة إلى الوصول المباشر للخادم.
لماذا تشغّل Etherpad على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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