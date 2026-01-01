إيثر باد هو محرر تعاوني مفتوح المصدر وقائم على الويب، يتيح لعدة مستخدمين تحرير نفس المستند في وقت واحد، مع ظهور التغييرات فورًا لجميع المشاركين. يتم ترميز نص كل مساهم بالألوان، مما يسهل رؤية من كتب ماذا. لا يلزم التسجيل أو تثبيت أي برنامج — فقط شارك رابطًا وابدأ التعاون.

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