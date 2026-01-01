OctoBot هو روبوت تداول عملات مشفرة مجاني ومفتوح المصدر يتصل بـ Binance و Coinbase و Kraken و Hyperliquid و OKX و KuCoin و Bybit وأكثر من 15 بورصة أخرى من خلال واجهة ويب واحدة. وهو يدعم التداول الشبكي، ومتوسط التكلفة بالدولار، وصناعة السوق، والاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة الويب هوك من TradingView، ومحرك اختبار رجعي قابل للبرمجة بالكامل لتحسين الإعدادات بناءً على بيانات السوق التاريخية.

تضمن استضافة OctoBot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل مفتاح API وملف تعريف وسجل تداول تحت سيطرتك المباشرة، دون وجود أي طبقة وصاية بينك وبين البورصة. تعمل واجهة المستخدم (UI) للمتصفح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بحيث تستمر الاستراتيجيات في التنفيذ حتى عندما يكون جهازك المحلي غير متصل بالإنترنت، ويتيح لك نظام المكونات الإضافية "tentacles" توسيع الروبوت بإشارات أو واجهات مخصصة دون المساس بالصورة الأصلية (upstream image).