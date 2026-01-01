نشر OctoBot بنقرة واحدة.
روبوت تداول عملات مشفرة مفتوح المصدر لأتمتة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والشبكة ومتوسط التكلفة بالدولار (DCA) وTradingView على أكثر من 15 بورصة.
اختر خطة VPS لـ OctoBot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OctoBot؟
OctoBot هو روبوت تداول عملات مشفرة مجاني ومفتوح المصدر يتصل بـ Binance و Coinbase و Kraken و Hyperliquid و OKX و KuCoin و Bybit وأكثر من 15 بورصة أخرى من خلال واجهة ويب واحدة. وهو يدعم التداول الشبكي، ومتوسط التكلفة بالدولار، وصناعة السوق، والاستراتيجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة الويب هوك من TradingView، ومحرك اختبار رجعي قابل للبرمجة بالكامل لتحسين الإعدادات بناءً على بيانات السوق التاريخية.
تضمن استضافة OctoBot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل مفتاح API وملف تعريف وسجل تداول تحت سيطرتك المباشرة، دون وجود أي طبقة وصاية بينك وبين البورصة. تعمل واجهة المستخدم (UI) للمتصفح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بحيث تستمر الاستراتيجيات في التنفيذ حتى عندما يكون جهازك المحلي غير متصل بالإنترنت، ويتيح لك نظام المكونات الإضافية "tentacles" توسيع الروبوت بإشارات أو واجهات مخصصة دون المساس بالصورة الأصلية (upstream image).
الميزات الأساسية في OctoBot
دعم 15+ منصة تداول
اتصل بـ Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, والعديد غيرها من بورصات التداول الفوري والعقود الآجلة من خلال نشر واحد.
أنواع استراتيجيات متعددة
تشغيل تداول الشبكة، وDCA، وصناعة السوق، والمراجحة، والإشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات الويب هوك (webhook) الخاصة بـ TradingView جنبًا إلى جنب في ملفات تعريف مستقلة.
TradingView أتمتة
تلقي تنبيهات TradingView مباشرةً في OctoBot لتشغيل الصفقات من مؤشرات Pine Script المفضلة لديك بدون خدمات وسيطة.
محرك الاختبار الخلفي
أعد تشغيل الاستراتيجيات مقابل بيانات السوق التاريخية مع تقارير أداء مفصلة قبل المخاطرة برأس المال في بورصة حية.
نظام إضافات Tentacles
قم بتوسيع OctoBot باستخدام مكونات المجتمع لاستراتيجيات وتبادلات وواجهات جديدة، أو اكتب خاصتك دون الحاجة إلى تفريع المشروع.
تنبيهات تليجرام والويب
راقب المحفظة ونشاط التداول من لوحة معلومات الويب المدمجة أو أرسل إشعارات فورية إلى تيليجرام للتحكم أثناء التنقل.
لماذا تشغّل OctoBot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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