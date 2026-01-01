نشر Trek بنقرة واحدة.
مخطط رحلات تعاوني لحظي ذاتي الاستضافة مع خرائط تفاعلية، وميزانيات، وقوائم تعبئة، ويوميات، ومساعدة بالذكاء الاصطناعي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Trek؟
Trek هي منصة مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لتخطيط السفر تجمع بين التعاون في الوقت الفعلي وكل ما تحتاجه لتنظيم رحلة في واجهة واحدة. توجد مخططات يومية بالسحب والإفلات، وخرائط تفاعلية بعلامات صور، وتوقعات الطقس، وميزانيات متعددة العملات، وقوائم تعبئة، ومجلة سفر على غرار المجلات، كلها جنبًا إلى جنب مع الحجوزات وتخزين المستندات وتصدير ملفات PDF.
على عكس تطبيقات التخطيط التجارية التي تحبس مسارات رحلاتك وصورك خلف مستويات الاشتراك، يعمل Trek بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يحافظ مزامنة WebSocket في الوقت الفعلي على تنسيق الرفاق وأفراد العائلة مع تطور الخطط، ويتكامل تسجيل الدخول الموحد OIDC الاختياري مع موفري الهوية الحاليين، ويسمح خادم MCP المدمج لمساعدي الذكاء الاصطناعي بالمساعدة في التخطيط والتعبئة والميزانية دون إرسال بيانات حساسة إلى أطراف ثالثة.
الميزات الأساسية في Trek
تعاون في الوقت الفعلي
تدفع مزامنة WebSocket كل تعديل في خط سير الرحلة، وملاحظة، وتغيير في الميزانية إلى كل مسافر متصل على الفور، بحيث يرى المخططون المشاركون دائمًا نفس الخطة.
خرائط رحلات تفاعلية
تحول خرائط Leaflet أو Mapbox GL المزودة بمبانٍ ثلاثية الأبعاد وتضاريس وتصور المسار وعلامات الصور والتجميع مسارات الرحلات المسطحة إلى خطة مرئية.
الميزانيات وقوائم التعبئة
تتبع المصاريف المصنفة حسب الفئة مع تقسيمات حسب الشخص وحسب اليوم، ودعم العملات المتعددة، وقوالب قائمة التعبئة، وتتبع وزن الحقائب الاختياري.
دفتر يوميات سفر وأطلس
سجل رحلاتك في دفتر يوميات بتصميم مجلة مع الصور والحالات المزاجية، وشاهد البلدان التي زرتها، وسلسلة زياراتك، وإحصائياتك على خريطة العالم.
SSO و 2FA
ربط أي مزود OIDC — Google، Apple، Authentik، Keycloak — وحماية الحسابات باستخدام المصادقة الثنائية القائمة على TOTP وأكواد الاسترداد.
الذكاء الاصطناعي عبر خادم MCP
خادم MCP مصادق عليه بواسطة OAuth 2.1 مع أكثر من 150 أداة يتيح لمساعدي الذكاء الاصطناعي إنشاء رحلات، وإعداد قوائم التعبئة، وإدارة الميزانيات بأذونات محددة النطاق.
لماذا تشغّل Trek على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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