Trek هي منصة مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لتخطيط السفر تجمع بين التعاون في الوقت الفعلي وكل ما تحتاجه لتنظيم رحلة في واجهة واحدة. توجد مخططات يومية بالسحب والإفلات، وخرائط تفاعلية بعلامات صور، وتوقعات الطقس، وميزانيات متعددة العملات، وقوائم تعبئة، ومجلة سفر على غرار المجلات، كلها جنبًا إلى جنب مع الحجوزات وتخزين المستندات وتصدير ملفات PDF.

على عكس تطبيقات التخطيط التجارية التي تحبس مسارات رحلاتك وصورك خلف مستويات الاشتراك، يعمل Trek بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يحافظ مزامنة WebSocket في الوقت الفعلي على تنسيق الرفاق وأفراد العائلة مع تطور الخطط، ويتكامل تسجيل الدخول الموحد OIDC الاختياري مع موفري الهوية الحاليين، ويسمح خادم MCP المدمج لمساعدي الذكاء الاصطناعي بالمساعدة في التخطيط والتعبئة والميزانية دون إرسال بيانات حساسة إلى أطراف ثالثة.