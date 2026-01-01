Open Agent هي منصة وكيل ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا وجاهزة للإنتاج تربط نماذج اللغة الكبيرة ببياناتك وأدواتك. تدعم أكثر من 28 مزود نموذج من خلال واجهة موحدة، وتحول المستندات والويكيات وقواعد البيانات إلى قواعد معرفة RAG قابلة للبحث ترتكز عليها وكلاؤك في سياق دقيق.

نشر Open Agent على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحادثات الحساسة والمستندات الخاصة بعيدًا عن البنية التحتية للجهات الخارجية. التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وتكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، ومساحات العمل متعددة المستأجرين تجعله مناسبًا للفرق والمؤسسات التي تحتاج إلى حوكمة دون التضحية بالمرونة.