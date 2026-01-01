نشر Open Agent بنقرة واحدة.
منصة مساعد الذكاء الاصطناعي المستضافة ذاتيًا مع تنسيق نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، وقواعد بيانات المعرفة المستندة إلى RAG، وحلقات الوكيل، وتكاملات أدوات MCP.
اختر خطة VPS لـ Open Agent
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Open Agent؟
Open Agent هي منصة وكيل ذكاء اصطناعي مستضافة ذاتيًا وجاهزة للإنتاج تربط نماذج اللغة الكبيرة ببياناتك وأدواتك. تدعم أكثر من 28 مزود نموذج من خلال واجهة موحدة، وتحول المستندات والويكيات وقواعد البيانات إلى قواعد معرفة RAG قابلة للبحث ترتكز عليها وكلاؤك في سياق دقيق.
نشر Open Agent على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المحادثات الحساسة والمستندات الخاصة بعيدًا عن البنية التحتية للجهات الخارجية. التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وتكامل تسجيل الدخول الموحد (SSO)، ومساحات العمل متعددة المستأجرين تجعله مناسبًا للفرق والمؤسسات التي تحتاج إلى حوكمة دون التضحية بالمرونة.
الميزات الأساسية في Open Agent
دعم LLM متعدد المزودين
اتصل بأكثر من 28 مزود نموذج، بما في ذلك OpenAI و DeepSeek والنماذج المحلية، عبر طبقة تجريد موحدة.
خط أنابيب RAG مدمج
استوعب ملفات PDF والويكي والمستندات في مخازن المتجهات الدلالية حتى تسترد الوكلاء سياقًا دقيقًا ومؤسسًا تلقائيًا.
تكاملات أدوات MCP
وسّع قدرات الوكيل باستخدام خوادم بروتوكول سياق النموذج التي تتصل بواجهات برمجة التطبيقات الخارجية وقواعد البيانات وأدوات الأتمتة.
التحكم في الوصول للمؤسسات
إدارة المستخدمين بصلاحيات قائمة على الأدوار، وSSO عبر OIDC و OAuth2 و LDAP و SAML، ومساحات عمل متعددة المستأجرين ومعزولة.
تنسيق حلقة الوكيل
حدد تدفقات عمل الوكيل متعددة الخطوات مع حلقات استدعاء الأدوات، ومنطق إعادة المحاولة، وتسجيل التدقيق لتحقيق موثوقية على مستوى الإنتاج.
لماذا تشغّل Open Agent على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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