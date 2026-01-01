Vvveb هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر مزود بمنشئ صفحات مرئي مدمج بالسحب والإفلات. يتيح لك تصميم ونشر مواقع ويب احترافية ومدونات ومتاجر إلكترونية عن طريق سحب المكونات إلى لوحة العمل وتخصيصها بصريًا — لا يتطلب أي برمجة.

تمنحك استضافة Vvveb ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لموقعك وبياناته بدون رسوم شهرية لخدمات SaaS. تغطي مكتبة المكونات التخطيطات والنصوص والوسائط والنماذج وعناصر التجارة الإلكترونية، بينما توفر الواجهة الخلفية إدارة الصفحات المتعددة وتحميل الوسائط وتخصيص السمات.