نشر Vvveb CMS بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) بالسحب والإفلات لبناء مواقع الويب والمدونات والمتاجر الإلكترونية بشكل مرئي بدون كتابة أي كود.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Vvveb CMS؟
Vvveb هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر مزود بمنشئ صفحات مرئي مدمج بالسحب والإفلات. يتيح لك تصميم ونشر مواقع ويب احترافية ومدونات ومتاجر إلكترونية عن طريق سحب المكونات إلى لوحة العمل وتخصيصها بصريًا — لا يتطلب أي برمجة.
تمنحك استضافة Vvveb ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لموقعك وبياناته بدون رسوم شهرية لخدمات SaaS. تغطي مكتبة المكونات التخطيطات والنصوص والوسائط والنماذج وعناصر التجارة الإلكترونية، بينما توفر الواجهة الخلفية إدارة الصفحات المتعددة وتحميل الوسائط وتخصيص السمات.
الميزات الأساسية في Vvveb CMS
منشئ صفحات مرئي
أنشئ صفحات عن طريق سحب المكونات وإفلاتها على لوحة حية مع ملاحظات مرئية فورية وتحرير مباشر.
جاهز للتجارة الإلكترونية
أنشئ كتالوجات المنتجات، وعربات التسوق، وتدفقات الدفع باستخدام مكونات وقوالب التجارة الإلكترونية المدمجة.
إدارة المدونة
أنشئ وادِر منشورات المدونة مع الفئات والعلامات وملفات تعريف المؤلفين باستخدام أدوات إدارة المحتوى المضمنة.
تخصيص القالب
قم بتخصيص الألوان والخطوط والتخطيط عالميًا من خلال محرر السمات دون الحاجة إلى لمس ملفات CSS أو ملفات القوالب مباشرةً.
نشر دون برمجة
انشر صفحات جديدة وحدث المحتوى بصريًا بدون تدخل المطورين، مما يحافظ على تحديثات الموقع سريعة ومستقلة.
لماذا تشغّل Vvveb CMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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