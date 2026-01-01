Homarr هي لوحة تحكم أنيقة ومفتوحة المصدر مصممة لتوفر لك واجهة واحدة لجميع تطبيقاتك المستضافة ذاتيًا. بدلاً من وضع إشارة مرجعية على عشرات عناوين URL للخدمات، يعرضها Homarr كلوحات منظمة مع مؤشرات حالة مباشرة، وبحث، وإجراءات سريعة — كل ذلك من صفحة واحدة.

نشر Homarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن لوحة التحكم الخاصة بك تظل خاصة، وتحمل فورًا على الشبكة المحلية، ويمكنها الاندماج مباشرة مع Docker لاكتشاف الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا وعرض حالتها الصحية في الوقت الفعلي.