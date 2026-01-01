نشر Homarr بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خادم حديثة وقابلة للتخصيص لتنظيم ومراقبة جميع خدماتك المستضافة ذاتيًا في مكان واحد.
اختر خطة VPS لـ Homarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Homarr؟
Homarr هي لوحة تحكم أنيقة ومفتوحة المصدر مصممة لتوفر لك واجهة واحدة لجميع تطبيقاتك المستضافة ذاتيًا. بدلاً من وضع إشارة مرجعية على عشرات عناوين URL للخدمات، يعرضها Homarr كلوحات منظمة مع مؤشرات حالة مباشرة، وبحث، وإجراءات سريعة — كل ذلك من صفحة واحدة.
نشر Homarr على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن لوحة التحكم الخاصة بك تظل خاصة، وتحمل فورًا على الشبكة المحلية، ويمكنها الاندماج مباشرة مع Docker لاكتشاف الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا وعرض حالتها الصحية في الوقت الفعلي.
الميزات الأساسية في Homarr
منظمة خدمية
تجميع التطبيقات في لوحات وفئات مخصصة بحيث تكون كل خدمة على بعد نقرة واحدة.
تكامل Docker
الكشف التلقائي عن الحاويات قيد التشغيل وعرض حالتها وصحتها واستخدامها للموارد دون الحاجة إلى تهيئة يدوية.
مراقبة الحالة
افحص الخدمات على فترات منتظمة واعرض مؤشرات حية لحالة التشغيل/الإيقاف مباشرة على كل بلاطة.
تخطيط قابل للتخصيص
يتيح لك محرر الشبكة بالسحب والإفلات تغيير حجم المربعات وإعادة ترتيبها وتنسيقها لتناسب سير عملك.
بحث وإشارات مرجعية
بحث فوري عبر جميع الخدمات المكونة والويب، مع اختصارات لوحة المفاتيح للمستخدمين المتقدمين.
دعم المستخدمين المتعددين
أنشئ حسابات منفصلة بأذونات قائمة على الأدوار بحيث يرى كل عضو في الفريق ما يحتاجه فقط.
لماذا تشغّل Homarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.