Thumbor هو خادم ذكي لمعالجة الصور يعتمد على بايثون، يتعامل مع تغيير الحجم والقص والتصفية عبر معلمات URL — لا يلزم إجراء تغييرات على كود التطبيق للتكامل. ما يميز Thumbor عن أدوات تغيير حجم الصور العامة هو القص الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: فهو يكتشف الوجوه والميزات المهمة في الصورة تلقائيًا قبل القص، مما يضمن عدم قطع الموضوع عن طريق الخطأ.

يُستخدم في الإنتاج من قبل ويكيبيديا وGlobo.com وفوربس وVox Media لتقديم مليارات الصور، Thumbor مُختبر ومُثبت فعاليته على نطاق واسع. لا يتطلب أي تبعيات خارجية للتشغيل الأساسي. تستبدل الاستضافة الذاتية رسوم SaaS لكل تحويل بتكلفة VPS ثابتة وتحافظ على مسار الوسائط الخاص بك بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك.