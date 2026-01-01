نشر Thumbor بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم صور ذكي مفتوح المصدر يقوم بقص الصور وتغيير حجمها وتصفيتها عند الطلب عبر طلبات بسيطة تستند إلى عناوين URL.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Thumbor؟
Thumbor هو خادم ذكي لمعالجة الصور يعتمد على بايثون، يتعامل مع تغيير الحجم والقص والتصفية عبر معلمات URL — لا يلزم إجراء تغييرات على كود التطبيق للتكامل. ما يميز Thumbor عن أدوات تغيير حجم الصور العامة هو القص الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: فهو يكتشف الوجوه والميزات المهمة في الصورة تلقائيًا قبل القص، مما يضمن عدم قطع الموضوع عن طريق الخطأ.
يُستخدم في الإنتاج من قبل ويكيبيديا وGlobo.com وفوربس وVox Media لتقديم مليارات الصور، Thumbor مُختبر ومُثبت فعاليته على نطاق واسع. لا يتطلب أي تبعيات خارجية للتشغيل الأساسي. تستبدل الاستضافة الذاتية رسوم SaaS لكل تحويل بتكلفة VPS ثابتة وتحافظ على مسار الوسائط الخاص بك بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الأساسية في Thumbor
اكتشاف ذكي للوجه
يكفل اكتشاف الوجه والميزات المدمج بقاء الجزء الأكثر أهمية من الصورة في المنتصف عند الاقتصاص إلى نسب عرض إلى ارتفاع مختلفة.
معالجة قائمة على الرابط
تغيير حجم الصور وقصها وتصفيتها وتحويلها عن طريق إنشاء عنوان URL — لا يتطلب SDK، ويعمل مع أي لغة أو إطار عمل.
تحديد الشكل التلقائي
تقديم WebP تلقائيًا للمتصفحات التي تدعمه، مع خيار احتياطي لـ JPEG أو PNG، مما يقلل من استهلاك النطاق الترددي دون الحاجة لجهد إضافي.
نظام تصفية قابل للتوسيع
تطبيق السطوع، والتباين، والعلامات المائية، والزوايا الدائرية، والتمويه عبر معلمات عنوان URL أو إضافات تصفية بايثون المخصصة.
التخزين المؤقت للنتائج
يتم تخزين النتائج المعالجة مؤقتًا لتجنب إعادة معالجة الطلبات المتطابقة، مما يقلل حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) بشكل كبير عند أحجام حركة المرور العالية.
لماذا تشغّل Thumbor على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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