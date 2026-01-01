خصم يصل إلى 68% على Thumbor

نشر Thumbor بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم صور ذكي مفتوح المصدر يقوم بقص الصور وتغيير حجمها وتصفيتها عند الطلب عبر طلبات بسيطة تستند إلى عناوين URL.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Thumbor بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Thumbor؟

Thumbor هو خادم ذكي لمعالجة الصور يعتمد على بايثون، يتعامل مع تغيير الحجم والقص والتصفية عبر معلمات URL — لا يلزم إجراء تغييرات على كود التطبيق للتكامل. ما يميز Thumbor عن أدوات تغيير حجم الصور العامة هو القص الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: فهو يكتشف الوجوه والميزات المهمة في الصورة تلقائيًا قبل القص، مما يضمن عدم قطع الموضوع عن طريق الخطأ.

يُستخدم في الإنتاج من قبل ويكيبيديا وGlobo.com وفوربس وVox Media لتقديم مليارات الصور، Thumbor مُختبر ومُثبت فعاليته على نطاق واسع. لا يتطلب أي تبعيات خارجية للتشغيل الأساسي. تستبدل الاستضافة الذاتية رسوم SaaS لكل تحويل بتكلفة VPS ثابتة وتحافظ على مسار الوسائط الخاص بك بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Thumbor

اكتشاف ذكي للوجه

يكفل اكتشاف الوجه والميزات المدمج بقاء الجزء الأكثر أهمية من الصورة في المنتصف عند الاقتصاص إلى نسب عرض إلى ارتفاع مختلفة.

معالجة قائمة على الرابط

تغيير حجم الصور وقصها وتصفيتها وتحويلها عن طريق إنشاء عنوان URL — لا يتطلب SDK، ويعمل مع أي لغة أو إطار عمل.

تحديد الشكل التلقائي

تقديم WebP تلقائيًا للمتصفحات التي تدعمه، مع خيار احتياطي لـ JPEG أو PNG، مما يقلل من استهلاك النطاق الترددي دون الحاجة لجهد إضافي.

نظام تصفية قابل للتوسيع

تطبيق السطوع، والتباين، والعلامات المائية، والزوايا الدائرية، والتمويه عبر معلمات عنوان URL أو إضافات تصفية بايثون المخصصة.

التخزين المؤقت للنتائج

يتم تخزين النتائج المعالجة مؤقتًا لتجنب إعادة معالجة الطلبات المتطابقة، مما يقلل حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) بشكل كبير عند أحجام حركة المرور العالية.

لماذا تشغّل Thumbor على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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