Memos هو تطبيق لتدوين الملاحظات ذاتي الاستضافة مبني حول جدول زمني بسيط يزيل تعقيدات أدوات الملاحظات التقليدية — لا عناوين، لا مجلدات، فقط اكتب واحفظ. يدعم تنسيق Markdown، وتنظيم الهاشتاجات، ومرفقات الصور، والبحث بالنص الكامل، والوصول متعدد المستخدمين من حاوية واحدة خفيفة الوزن مدعومة بـ SQLite.

تشغيل Memos على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن ملاحظاتك لا تصل أبدًا إلى خادم طرف ثالث، ويتم إلغاء رسوم الاشتراك، وتبقى قاعدة معارفك الكاملة التي تم التقاطها متاحة إلى أجل غير مسمى دون خطر إغلاق الخدمات الذي يؤثر على منصات تدوين الملاحظات التجارية.