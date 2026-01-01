نشر Memos بنقرة واحدة.
تطبيق خفيف الوزن لتدوين الملاحظات، يركز على الخصوصية أولاً، مع جدول زمني سلس لالتقاط الأفكار فورًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Memos؟
Memos هو تطبيق لتدوين الملاحظات ذاتي الاستضافة مبني حول جدول زمني بسيط يزيل تعقيدات أدوات الملاحظات التقليدية — لا عناوين، لا مجلدات، فقط اكتب واحفظ. يدعم تنسيق Markdown، وتنظيم الهاشتاجات، ومرفقات الصور، والبحث بالنص الكامل، والوصول متعدد المستخدمين من حاوية واحدة خفيفة الوزن مدعومة بـ SQLite.
تشغيل Memos على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن ملاحظاتك لا تصل أبدًا إلى خادم طرف ثالث، ويتم إلغاء رسوم الاشتراك، وتبقى قاعدة معارفك الكاملة التي تم التقاطها متاحة إلى أجل غير مسمى دون خطر إغلاق الخدمات الذي يؤثر على منصات تدوين الملاحظات التجارية.
الميزات الأساسية في Memos
التقاط سلس
لا توجد عناوين أو مجلدات مطلوبة — افتح التطبيق، اكتب فكرتك، واحفظها في ثوانٍ دون مقاطعة سير عملك.
دعم Markdown
تنسيق الملاحظات باستخدام العناوين، وكتل التعليمات البرمجية، وقوائم التحقق، والروابط باستخدام صيغة Markdown القياسية.
هاشتاج شركة
وسم الملاحظات بعلامات التصنيف أثناء الكتابة وقم بتصفية المخطط الزمني فورًا لمراجعة أي موضوع أو مشروع.
بحث بالنص الكامل
اعثر على أي ملاحظة عبر سجلك بالكامل في غضون أجزاء من الثانية دون الحاجة إلى التنقل في التسلسلات الهرمية للمجلدات.
خصوصية كاملة
تبقى جميع الملاحظات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد تحليل إعلاني، ولا مزامنة سحابية مع أطراف ثالثة، ولا رسوم اشتراك.
لماذا تشغّل Memos على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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